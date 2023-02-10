Мишустин уволил главу Таможенной службы

Владимир Булавин освобожден от должности главы ФТСФото: официальный сайт президента РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина в связи с достижением им возраста 70-ти лет. Исполнять его обязанности, также по поручению премьер-министра, будет первый заместитель главы ФТС Руслан Давыдов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.
«Освободить Булавина Владимира Ивановича от должности руководителя Федеральной таможенной службы», — говорится в распоряжении Михаила Мишустина, опубликованном на сайте Кремля. Булавин возглавлял таможенную службу более шести лет.
Врио главы ФТС Мишустиным, в свою очередь, назначен Давыдов. Он работает в таможенных органах уже более 15 лет. За это время Давыдову довелось курировать ряд важных программ в таможенной сфере, таких как работа электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина в связи с достижением им возраста 70-ти лет. Исполнять его обязанности, также по поручению премьер-министра, будет первый заместитель главы ФТС Руслан Давыдов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля. «Освободить Булавина Владимира Ивановича от должности руководителя Федеральной таможенной службы», — говорится в распоряжении Михаила Мишустина, опубликованном на сайте Кремля. Булавин возглавлял таможенную службу более шести лет. Врио главы ФТС Мишустиным, в свою очередь, назначен Давыдов. Он работает в таможенных органах уже более 15 лет. За это время Давыдову довелось курировать ряд важных программ в таможенной сфере, таких как работа электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании.