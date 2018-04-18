03:10 18 апреля 2018 0

Хезер Науэрт сообщила, что США планируют провести встречу с Россией, чтобы решить этот вопрос ФОТО: Flickr, U.S. Department of State

Власти США опасаются, что Москва не продлит разрешение на пролеты американских самолетов над территорией России. По словам официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт, срок действия документа истекает в среду, 18 апреля.

Американская сторона планирует провести встречу с Россией, чтобы решить вопрос о выдаче разрешения на пролеты самолетов в российском воздушном пространстве. По словам Науэрт, США собирались встретиться на этой неделе в Вашингтоне с официальными представителями российских авиационных властей, однако, встречу отменило правительство РФ. «Они сказали, что запланируют ее заново с нами. У нас пока нет новой даты. Мы ждем, что они будут с нами работать насчет даты (новой встречи), потому что мы не хотим прекращения (действия разрешений) для авиаперезчиков США», — цитирует РИА «Новости» представителя Госдепа.

Между тем, по словам Науэрт, ранее российская сторона уверила американское ведомство о том, что не планирует наносить ущерб авиационному сектору США, однако из-за отсутствия официальных договоренностей западные авиакомпании уже начали изменять маршруты рейсов в Азию, пишет РБК.