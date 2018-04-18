{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,15
Динамика за 2 недели
Евро 75,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 апреля 2018
17 апреля 2018
03:10  18 апреля 2018 0

США боятся, что Россия закроет небо для американских самолетов. Авиакомпании уже меняют маршруты

Хезер Науэрт сообщила, что США планируют провести встречу с Россией, чтобы решить этот вопросФОТО: Flickr, U.S. Department of State

Власти США опасаются, что Москва не продлит разрешение на пролеты американских самолетов над территорией России. По словам официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт, срок действия документа истекает в среду, 18 апреля.

Американская сторона планирует провести встречу с Россией, чтобы решить вопрос о выдаче разрешения на пролеты самолетов в российском воздушном пространстве. По словам Науэрт, США собирались встретиться на этой неделе в Вашингтоне с официальными представителями российских авиационных властей, однако, встречу отменило правительство РФ. «Они сказали, что запланируют ее заново с нами. У нас пока нет новой даты. Мы ждем, что они будут с нами работать насчет даты (новой встречи), потому что мы не хотим прекращения (действия разрешений) для авиаперезчиков США», — цитирует РИА «Новости» представителя Госдепа.

Между тем, по словам Науэрт, ранее российская сторона уверила американское ведомство о том, что не планирует наносить ущерб авиационному сектору США, однако из-за отсутствия официальных договоренностей западные авиакомпании уже начали изменять маршруты рейсов в Азию, пишет РБК.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров