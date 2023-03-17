17 марта 2023

Три человека пострадали в ДТП возле челябинского элитного поселка. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Дорога. Челябинск., гаи, дпс
Две иномарки столкнулись в районе элитного поселка Благодатово Фото:

Два легковых автомобиля столкнулись в Челябинске, в результате чего пострадали три человека. Авария произошла на мосту возле элитного поселка Благодатово, сообщают очевидцы.

«Авария произошла в районе Университетской Набережной, 79. Столкнулись Kia Sportage и Changan. В результате ДТП пострадал мужчина-водитель Kia Sportage и его пассажир, а также девушка-водитель Changan», — сообщили в городской ГИБДД.

Пострадавшие госпитализированы. Водители сообщают, что в районе аварии образовался автомобильный затор, поскольку иномарки заблокировали часть проезжей части. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Два легковых автомобиля столкнулись в Челябинске, в результате чего пострадали три человека. Авария произошла на мосту возле элитного поселка Благодатово, сообщают очевидцы. «Авария произошла в районе Университетской Набережной, 79. Столкнулись Kia Sportage и Changan. В результате ДТП пострадал мужчина-водитель Kia Sportage и его пассажир, а также девушка-водитель Changan», — сообщили в городской ГИБДД. Пострадавшие госпитализированы. Водители сообщают, что в районе аварии образовался автомобильный затор, поскольку иномарки заблокировали часть проезжей части. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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