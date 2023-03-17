Две иномарки столкнулись в районе элитного поселка Благодатово Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Два легковых автомобиля столкнулись в Челябинске, в результате чего пострадали три человека. Авария произошла на мосту возле элитного поселка Благодатово, сообщают очевидцы.

«Авария произошла в районе Университетской Набережной, 79. Столкнулись Kia Sportage и Changan. В результате ДТП пострадал мужчина-водитель Kia Sportage и его пассажир, а также девушка-водитель Changan», — сообщили в городской ГИБДД.

Пострадавшие госпитализированы. Водители сообщают, что в районе аварии образовался автомобильный затор, поскольку иномарки заблокировали часть проезжей части. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.