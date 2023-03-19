Челябинский завод, попавший под санкции Зеленского, набирает сборщиков боеприпасов

Руководство завода обещает зарплату в 50 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским в санкционный список АО «Завод «Пластмасс» в Копейске (Челябинская область) принимает на работу сборщиков боеприпасов. Объявление об открытых вакансиях оборонное предприятие разместило на своей официальной странице в социальных сетях.

«В основное производство требуются сборщики боеприпасов — зарплата от 50 тысяч рублей. Сменный режим работы в соответствии с графиком сменности: 1, 2 и 3 смена», — говорится объявлении АО «Завод «Пластмасс» в группе во «ВКонтакте».

Зеленский внес в санкционный список генерального директора АО «Завод Пластмасс» Александра Балашова 18 марта. Помимо него в персональный список киевских властей попали гендиректор АО «Златмаш» Антон Малофеев, руководитель АО «Корпорация ВНИИЭМ» Антон Лобанов и гендиректор ОАО НПО «Электромашина» Игорь Афанасьев.

АО «Завод «Пластмасс» — это ведущих предприятий отрасли по производству артиллерийских боеприпасов калибра 76-152 мм, боевых частей ракет, в том числе осколочно-фугасных, бронебойных, бетонобойных, кумулятивных, зенитных снарядов и мин. Также завод производит неуправляемые авиационные ракеты типа С-8. Это оружие используется на всех российских самолетах и вертолетах.