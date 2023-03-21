Крупнейший пермский заповедник бьет тревогу из-за туристов

В Вишерском заповеднике Пермского края задумались об ужесточении охраны

Заповедные леса требуют бережного отношения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство заповедника «Вишерский» в Пермском крае бьет тревогу из-за активности туристов у восточной границы охраняемой зоны. Зимой и летом множество путешественников тянется к перевалу Дятлова и на плато Маньпупунер, что создает опасность для заповедных земель. Директор «Вишерского» Павел Бахарев после экспедиции в приграничные территории Свердловской области и ХМАО заявил о необходимости «корректировать концепцию охраны территории заповедника».

«Когда часто бываешь внутри заповедника, привыкаешь к тишине и отсутствию людей, и кажется, так везде. Увы, параллельно восточной границе заповедника, за Уральским хребтом, кипит людская жизнь. Нужно снова корректировать концепцию охраны территории заповедника», — пишет Бахарев в соцсетях.

Площадь охраняемой территории заповедника «Вишерский» составляет 241,2 тысячи га — это шестое место среди аналогичных ООПТ Европейской России. Здесь обитают представители пяти обширных природно-географических зон: арктических тундр, европейских хвойных лесов, сибирской тайги, сибирских лесостепей и Уральских гор. Туристы могут посещать заповедник только по заявкам и путешествовать по определенным маршрутам.