21 марта 2023

Крупнейший пермский заповедник бьет тревогу из-за туристов

В Вишерском заповеднике Пермского края задумались об ужесточении охраны
© Служба новостей «URA.RU»
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Объекты комбината
Заповедные леса требуют бережного отношения Фото:

Руководство заповедника «Вишерский» в Пермском крае бьет тревогу из-за активности туристов у восточной границы охраняемой зоны. Зимой и летом множество путешественников тянется к перевалу Дятлова и на плато Маньпупунер, что создает опасность для заповедных земель. Директор «Вишерского» Павел Бахарев после экспедиции в приграничные территории Свердловской области и ХМАО заявил о необходимости «корректировать концепцию охраны территории заповедника».

«Когда часто бываешь внутри заповедника, привыкаешь к тишине и отсутствию людей, и кажется, так везде. Увы, параллельно восточной границе заповедника, за Уральским хребтом, кипит людская жизнь. Нужно снова корректировать концепцию охраны территории заповедника», — пишет Бахарев в соцсетях.

Площадь охраняемой территории заповедника «Вишерский» составляет 241,2 тысячи га — это шестое место среди аналогичных ООПТ Европейской России. Здесь обитают представители пяти обширных природно-географических зон: арктических тундр, европейских хвойных лесов, сибирской тайги, сибирских лесостепей и Уральских гор. Туристы могут посещать заповедник только по заявкам и путешествовать по определенным маршрутам.

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Руководство заповедника «Вишерский» в Пермском крае бьет тревогу из-за активности туристов у восточной границы охраняемой зоны. Зимой и летом множество путешественников тянется к перевалу Дятлова и на плато Маньпупунер, что создает опасность для заповедных земель. Директор «Вишерского» Павел Бахарев после экспедиции в приграничные территории Свердловской области и ХМАО заявил о необходимости «корректировать концепцию охраны территории заповедника». «Когда часто бываешь внутри заповедника, привыкаешь к тишине и отсутствию людей, и кажется, так везде. Увы, параллельно восточной границе заповедника, за Уральским хребтом, кипит людская жизнь. Нужно снова корректировать концепцию охраны территории заповедника», — пишет Бахарев в соцсетях. Площадь охраняемой территории заповедника «Вишерский» составляет 241,2 тысячи га — это шестое место среди аналогичных ООПТ Европейской России. Здесь обитают представители пяти обширных природно-географических зон: арктических тундр, европейских хвойных лесов, сибирской тайги, сибирских лесостепей и Уральских гор. Туристы могут посещать заповедник только по заявкам и путешествовать по определенным маршрутам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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