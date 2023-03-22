Шойгу доложил о защите Москвы от прилетов ракет 22 марта 2023 в 15:48 Размер текста - 17 + Шойгу выступил на заседании коллегии Минобороны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Модернизацию системы противоракетной обороны Москвы завершат в текущем году. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Одним из приоритетов направления развития ВКС является оснащение войск перспективными системами противовоздушной и противоракетной обороны», — сказал Шойгу. Заявление было сделано на заседании коллегии Минобороны РФ в среду. Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказывал, что в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) появились беспилотные летательные аппараты (БПЛА), способные нанести удар по Москве. В конце февраля в Подмосковье, вблизи Коломны, произошло падение беспилотного летательного аппарата. Модернизацию системы противоракетной обороны Москвы завершат в текущем году. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Одним из приоритетов направления развития ВКС является оснащение войск перспективными системами противовоздушной и противоракетной обороны», — сказал Шойгу. Заявление было сделано на заседании коллегии Минобороны РФ в среду. Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказывал, что в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) появились беспилотные летательные аппараты (БПЛА), способные нанести удар по Москве. В конце февраля в Подмосковье, вблизи Коломны, произошло падение беспилотного летательного аппарата. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям