Шойгу доложил о защите Москвы от прилетов ракет

Модернизацию системы противоракетной обороны Москвы завершат в текущем году. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Одним из приоритетов направления развития ВКС является оснащение войск перспективными системами противовоздушной и противоракетной обороны», — сказал Шойгу. Заявление было сделано на заседании коллегии Минобороны РФ в среду.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказывал, что в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) появились беспилотные летательные аппараты (БПЛА), способные нанести удар по Москве. В конце февраля в Подмосковье, вблизи Коломны, произошло падение беспилотного летательного аппарата.
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