Шойгу доложил о защите Москвы от прилетов ракет

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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Шойгу выступил на заседании коллегии Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Модернизацию системы противоракетной обороны Москвы завершат в текущем году. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Одним из приоритетов направления развития ВКС является оснащение войск перспективными системами противовоздушной и противоракетной обороны», — сказал Шойгу. Заявление было сделано на заседании коллегии Минобороны РФ в среду.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказывал, что в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) появились беспилотные летательные аппараты (БПЛА), способные нанести удар по Москве. В конце февраля в Подмосковье, вблизи Коломны, произошло падение беспилотного летательного аппарата.

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Модернизацию системы противоракетной обороны Москвы завершат в текущем году. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Одним из приоритетов направления развития ВКС является оснащение войск перспективными системами противовоздушной и противоракетной обороны», — сказал Шойгу. Заявление было сделано на заседании коллегии Минобороны РФ в среду. Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказывал, что в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) появились беспилотные летательные аппараты (БПЛА), способные нанести удар по Москве. В конце февраля в Подмосковье, вблизи Коломны, произошло падение беспилотного летательного аппарата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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