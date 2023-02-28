Военный эксперт Кнутов: у ВСУ появились беспилотники, способные ударить по Москве

28 февраля 2023 в 22:04 Размер текста - 17 +

У ВСУ появились американские беспилотники, способные ударить по Москве, заявил Юрий Кнутов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library В распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) появились беспилотные летательные аппараты (БПЛА), способные нанести удар по Москве. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов. «У ВСУ появились беспилотники, которые способны ударить по Москве», — передает слова Кнутова telegram-канал «ПУТИН в Telegram». Он отметил, что, несмотря на сборку этих БПЛА на Украине, они являются полностью американскими. Также эксперт заявил, что, упавший в Подмосковье аппарат будет изучен, а средства защиты от такой техники модернизированы. Ранее в Подмосковье произошло падение БПЛА. В правоохранительных органах заявили, что беспилотник является иностранным.

В распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) появились беспилотные летательные аппараты (БПЛА), способные нанести удар по Москве. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов. «У ВСУ появились беспилотники, которые способны ударить по Москве», — передает слова Кнутова telegram-канал «ПУТИН в Telegram». Он отметил, что, несмотря на сборку этих БПЛА на Украине, они являются полностью американскими. Также эксперт заявил, что, упавший в Подмосковье аппарат будет изучен, а средства защиты от такой техники модернизированы. Ранее в Подмосковье произошло падение БПЛА. В правоохранительных органах заявили, что беспилотник является иностранным.