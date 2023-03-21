За мобилизацией резервистов в Перми присмотрит ФСБ

Глава Перми Алексей Демкин включил в состав призывной комиссии по мобилизации граждан, пребывающих в запасе, представителя регионального УФСБ. Им стал Андрей Аношкин, говорится в постановлении мэрии.
«Включить в состав комиссии Аношкина Андрея Николаевича, сотрудника Управления ФСБ России по Пермскому краю, членом комиссии (по согласованию)», — указано в документе. Он опубликован на сайте администрации Перми.
Согласно ранее действующему постановлению о составе комиссии, сотрудников ФСБ в ней не было. Возглавляет комиссию мэр Перми, его заместителем является военный комиссар Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов города Игорь Головкин.
Ранее URA.RU сообщало, что этап частичной мобилизации граждан на военную службу был завершен в конце октября 2022 года. С 1 апреля власти начали масштабную информационную кампанию по набору в армию контрактников. До конца 2023 года планируется привлечь около 400 тысяч профессиональных солдат.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.