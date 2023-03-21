За мобилизацией резервистов в Перми присмотрит ФСБ

22 марта 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

В Перми сотрудник УФСБ вошел в состав призывной комиссии по мобилизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Глава Перми Алексей Демкин включил в состав призывной комиссии по мобилизации граждан, пребывающих в запасе, представителя регионального УФСБ. Им стал Андрей Аношкин, говорится в постановлении мэрии. «Включить в состав комиссии Аношкина Андрея Николаевича, сотрудника Управления ФСБ России по Пермскому краю, членом комиссии (по согласованию)», — указано в документе. Он опубликован на сайте администрации Перми. Согласно ранее действующему постановлению о составе комиссии, сотрудников ФСБ в ней не было. Возглавляет комиссию мэр Перми, его заместителем является военный комиссар Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов города Игорь Головкин. Ранее URA.RU сообщало, что этап частичной мобилизации граждан на военную службу был завершен в конце октября 2022 года. С 1 апреля власти начали масштабную информационную кампанию по набору в армию контрактников. До конца 2023 года планируется привлечь около 400 тысяч профессиональных солдат.

Глава Перми Алексей Демкин включил в состав призывной комиссии по мобилизации граждан, пребывающих в запасе, представителя регионального УФСБ. Им стал Андрей Аношкин, говорится в постановлении мэрии. «Включить в состав комиссии Аношкина Андрея Николаевича, сотрудника Управления ФСБ России по Пермскому краю, членом комиссии (по согласованию)», — указано в документе. Он опубликован на сайте администрации Перми. Согласно ранее действующему постановлению о составе комиссии, сотрудников ФСБ в ней не было. Возглавляет комиссию мэр Перми, его заместителем является военный комиссар Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов города Игорь Головкин. Ранее URA.RU сообщало, что этап частичной мобилизации граждан на военную службу был завершен в конце октября 2022 года. С 1 апреля власти начали масштабную информационную кампанию по набору в армию контрактников. До конца 2023 года планируется привлечь около 400 тысяч профессиональных солдат.