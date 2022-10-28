В России закончилась мобилизация, военкоматы продолжат набор на СВО: главное к вечеру 28 октября

Частичная мобилизация в России подошла к концу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о полном завершении частичной мобилизации в России, однако военкоматы продолжат набор добровольцев. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 28 октября.
- Задание призвать дополнительно 300 тысяч человек выполнено. Частичная мобилизация объявлена завершенной, заявил Шойгу.
- В военкоматах продолжат набирать добровольцев. Также набору подлежат контрактники.
- Перед Минобороны поставлена новая задача. Она заключается в модернизации системы военкоматов и устранении возникших ошибок.
- В России может потребоваться мобилизация в рядах силовых структур. Причина кроется в недостатке мобилизованных россиян на фронте, считает военный эксперт Александр Широкорад.
- США выделили новый пакет военной помощи Украине. Он обошелся бюджету США в 275 млн долларов.
- Вашингтон стоит на пороге финансового кризиса. Это может послужить причиной отказа американских властей от оказания помощи Украине. Статью об этом подготовило The Washington Times.
- Великобритания стала готовиться к войне с Россией еще до начала СВО. По информации The Times, за месяц до спецоперации британцы начали обучать украинских солдат управлению противотанковыми ракетами.
- ВСУ предприняли попытки наступления на нескольких участках фронта. Все они были отражены Вооруженными силами РФ.
- Стала известна истинная причина конфликта на Украине. Она заключается в желании США раздробить Россию. Об этом заявил американский журналист и писатель Эрик Марголис.
- В США посоветовали президенту страны Джо Байдену прислушаться к словам президента России Владимира Путина. Байдена призвали изменить поход к выстраиванию международных отношений.
- Байдена возмутили некоторые высказывания Путина. Они касались упоминания использования ядерного оружия.
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов.
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