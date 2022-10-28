В России закончилась мобилизация, военкоматы продолжат набор на СВО: главное к вечеру 28 октября

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Отправка мобилизованных из Калининского военкомата. Челябинск, призывники, мобилизация, мобилизованные
Частичная мобилизация в России подошла к концу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о полном завершении частичной мобилизации в России, однако военкоматы продолжат набор добровольцев. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 28 октября.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов.

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о полном завершении частичной мобилизации в России, однако военкоматы продолжат набор добровольцев. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 28 октября. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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