Пермская гордума заплатит за рекламу в газетах и на сайтах порядка 3,5 млн рублей

23 марта 2023 в 04:38 Размер текста - 17 +

У газетчиков и сетевых изданий появился шанс заработать Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU За размещение информационных материалов о деятельности органов власти в сетевых и печатных изданиях пермская гордума готова заплатить свыше 3,5 млн рублей. Это максимальная цена госконтракта, указано на портале ЕИС «Закупки». «Заказчик: пермская городская дума. Объект закупки: оказание услуг по комплексному информированию населения посредством сетевых и периодических печатных изданий. Начальная цена: 3 571 000 рублей», — говорится о описании. В техзадании указано, что информационные материалы должны публиковаться с 8:00 до 20:00 в любой день недели, включая выходные и нерабочие, праздничные дни. В сетевых изданиях должно появиться 247 текстов тематической направленности. На сетевых ресурсах — четыре тысячи квадратных сантиметров текста. Заявки на участие от пермских СМИ будут приниматься до 10 апреля. О том, что пермская гордума в самом конце 2022 года успела объявить среди радиостанций аукцион на создание и трансляцию информационных роликов о деятельности депутатов, URA.RU писало ранее. Сообщалось, что за 1180 трансляций дума готова заплатить 708 тысяч рублей.

За размещение информационных материалов о деятельности органов власти в сетевых и печатных изданиях пермская гордума готова заплатить свыше 3,5 млн рублей. Это максимальная цена госконтракта, указано на портале ЕИС «Закупки». «Заказчик: пермская городская дума. Объект закупки: оказание услуг по комплексному информированию населения посредством сетевых и периодических печатных изданий. Начальная цена: 3 571 000 рублей», — говорится о описании. В техзадании указано, что информационные материалы должны публиковаться с 8:00 до 20:00 в любой день недели, включая выходные и нерабочие, праздничные дни. В сетевых изданиях должно появиться 247 текстов тематической направленности. На сетевых ресурсах — четыре тысячи квадратных сантиметров текста. Заявки на участие от пермских СМИ будут приниматься до 10 апреля. О том, что пермская гордума в самом конце 2022 года успела объявить среди радиостанций аукцион на создание и трансляцию информационных роликов о деятельности депутатов, URA.RU писало ранее. Сообщалось, что за 1180 трансляций дума готова заплатить 708 тысяч рублей.