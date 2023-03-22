Глава фракции ЕР в Нижневартовске настаивает на единогласном решении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главу фракции ЕР в думе Нижневартовска (ХМАО) Владимира Джека обвинили в том, что он принуждает однопартийцев голосовать на заседаниях единогласно. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте.

«В проекте повестки заседания на 29 марта указано консолидированное голосование. Все местные депутаты — одномандатники, и решение может быть принято простым большинством. Однако Джек настаивает на единогласном решении, хотя в регламенте думы этого нет. Это не первый скандал: депутаты возмущались и раньше, но Джек продолжает вносить пункты о консолидированном голосовании в повестку», — сообщает инсайдер.

Председатель фракции в разговоре с журналистом подтвердил, что фракция по некоторым вопросам голосует единогласно. «Мы на фракции будем выдвигать кандидатуру на должность заместителя председателя комитета по безопасности. На заседании комитета членов фракции обязывают голосовать консолидировано согласно положению о фракции ЕР», — уточнил Джек.

На вопрос журналиста о возможных последствиях для депутата, который не поддержит коллективное решение, принятое на фракции, председатель сообщил, что в этом случае «могут возникнуть другие процедурные моменты». По его словам, члены депутатского объединения обязаны подчиняться общепринятому решению на заседании фракции согласно уставу ЕР и другим нормативным документам.

Другой нижневартовский депутат, Сергей Землянкин в телефонном разговоре с журналистом агентства, отметил, что одномандатники подотчетны избирателям. «Поэтому мы должны голосовать, исходя из интересов жителей. Речь о консолидированном голосовании можно вести в случае избрания в думу по партийным спискам. В любом случае, депутаты, вероятно, фракция выдвинет кандидатуру, всех устроит», — уточнил Землянкин.

Ранее URA.RU сообщало о смерти нижневартовского депутата Андрея Лицука. Он занимал должность зампредседателя комитета по безопасности, новую кандитатуру и планируется обсудить на заседании фракции.