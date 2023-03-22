Тюменским фермерам грозит уголовное наказание за брошенные участки

Наказание применят, если на брошенном участке земли начнется ландшафтный пожар Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фермеры из Нижнетавдинского района Тюменской области привели в негодность два миллиона квадратных метров земли, что в будущем может привести к возникновению природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«Земельные участки не используются по целевому назначению, зарастают древесно-кустарниковой растительностью. Это ведет не только к снижению и ухудшению качественного состояния земель, но также является угрозой возникновения лесных пожаров», — говорится в сообщении. Уточняется, что фермеры из Нижнетавдинского района забросили участки земли площадью два миллиона квадратных метров.

Как ранее сообщало URA.RU, начала пожароопасного периода с Тюменской области федеральная Авиалесоохрана ожидает уже в апреле 2023 года. До этого момента земельные участки необходимо привести в порядок. Новые меры наказания, принятые Госдумой РФ в 2022 году, предусматривают в зависимости от последствий пожара серьезные штрафы и даже уголовную ответственность.

Ранее URA.RU сообщило, что губернатор Тюменской области Александр Моор дал тюменским мэриям задание подготовиться к наступлению пожароопасного периода. А вот паводков в этом году, по мнению Моора, бояться не стоит.