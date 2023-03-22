22 марта 2023

Тюменским фермерам грозит уголовное наказание за брошенные участки

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит заместителя Губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова на строительную площадку молочно-товарной фермы «Ударник». Свердловская область, село Сажино
Наказание применят, если на брошенном участке земли начнется ландшафтный пожар Фото:

Фермеры из Нижнетавдинского района Тюменской области привели в негодность два миллиона квадратных метров земли, что в будущем может привести к возникновению природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«Земельные участки не используются по целевому назначению, зарастают древесно-кустарниковой растительностью. Это ведет не только к снижению и ухудшению качественного состояния земель, но также является угрозой возникновения лесных пожаров», — говорится в сообщении. Уточняется, что фермеры из Нижнетавдинского района забросили участки земли площадью два миллиона квадратных метров.

Как ранее сообщало URA.RU, начала пожароопасного периода с Тюменской области федеральная Авиалесоохрана ожидает уже в апреле 2023 года. До этого момента земельные участки необходимо привести в порядок. Новые меры наказания, принятые Госдумой РФ в 2022 году, предусматривают в зависимости от последствий пожара серьезные штрафы и даже уголовную ответственность.

Ранее URA.RU сообщило, что губернатор Тюменской области Александр Моор дал тюменским мэриям задание подготовиться к наступлению пожароопасного периода. А вот паводков в этом году, по мнению Моора, бояться не стоит.

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Фермеры из Нижнетавдинского района Тюменской области привели в негодность два миллиона квадратных метров земли, что в будущем может привести к возникновению природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «Земельные участки не используются по целевому назначению, зарастают древесно-кустарниковой растительностью. Это ведет не только к снижению и ухудшению качественного состояния земель, но также является угрозой возникновения лесных пожаров», — говорится в сообщении. Уточняется, что фермеры из Нижнетавдинского района забросили участки земли площадью два миллиона квадратных метров. Как ранее сообщало URA.RU, начала пожароопасного периода с Тюменской области федеральная Авиалесоохрана ожидает уже в апреле 2023 года. До этого момента земельные участки необходимо привести в порядок. Новые меры наказания, принятые Госдумой РФ в 2022 году, предусматривают в зависимости от последствий пожара серьезные штрафы и даже уголовную ответственность. Ранее URA.RU сообщило, что губернатор Тюменской области Александр Моор дал тюменским мэриям задание подготовиться к наступлению пожароопасного периода. А вот паводков в этом году, по мнению Моора, бояться не стоит.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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