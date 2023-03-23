Пермякам предлагают работать на оборонном предприятии в Челябинской области

Работодатель обещает зарплату от 80 до 105 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям Пермского края предлагают работать на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Челябинской области. Работодатель обещает зарплату от 80 до 105 тысяч рублей, говорится в объявлении на сайте hh.ru.

«Требуются сотрудники для работы на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Челябинской области. График работы: 6/1 по 11 часов в день. Требования: физическая выносливость, желание обучаться и работать, готовность к высокому темпу работы. Зарплата — от 80 до 105 тысяч рублей по результатам собеседования», — говорится в объявлении.

В обязанности работника входит резка металла, сборка автомобильной техники и обработка деталей на металлообрабатывающих станках. В условиях работы указано, что работодатель предоставляет бесплатное жилье, спецодежду, а также оплачивает все затраты на проезд на вахту и с вахты.

Ранее URA.RU писало, что попавший под санкции США пермский завод «Редуктор-ПМ» ищет десятки сотрудников. Работодатель обещает зарплаты до 100 тысяч рублей.