Попавший под санкции пермский завод предлагает зарплаты до 100 тысяч рублей

Завод предлагает рабочим зарплаты до 100 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермскому заводу «Редуктор-ПМ», который находится под санкциями США, срочно требуются десятки сотрудников. Им готовы платить зарплаты до 100 тысяч рублей. Список вакансий предприятие опубликовало на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«„Редуктор-ПМ“ активно разрабатывает и осваивает производство новых изделий. Поэтому в штат коллектива всегда нужны грамотные специалисты, список которых регулярно обновляется и пополняется», — сообщается в группе завода.

Согласно списку вакансий, в первую очередь предприятию необходимы слесари и токари различных профилей, также в приоритете инженеры. Уровень зарплат в объявлении не указан, но по данным сайта Headhunter, рабочим на заводе готовы платить до 100 тысяч рублей. На такую сумму, в частности, могут рассчитывать наладчики станков и манипуляторов. За подробной информацией рекомендовано обращаться в заводскую службу кадров.

АО «Редуктор-ПМ» является одним из ведущих отечественных производителей вертолетных редукторов и трансмиссий. Главный акционер предприятия — государственный холдинг «Вертолеты России». Весной 2022 года пермский завод внесли в санкционный список США. Таким образом западные страны усиливают давление на экономику РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что по факту санкции работают против самого Запада.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми набирает сотрудников оборонный завод «Протон-ПМ». Предприятию требуются сотрудники более 20 профессий.