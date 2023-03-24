Медведев предрек незавидную судьбу звездам, уехавшим из России из-за спецоперации

Музыканты, покинувшие Россию после начала спецоперации, куда больше потеряют, так как не имеют аудитории за рубежом. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, покинувшие страну звезды, вероятнее всего, вернутся.
«У них там (за рубежом) нет аудитории. Ну кому они там нужны, наши исполнители? <…> Невозможно выпустить какую-то песню, которая сама по себе, без раскрутки и человеческого контакта будет очень долго держаться в хит-параде», — сказал Дмитрий Медведев во время интервью с прессов. Видео с ответами на вопросы политик опубликовал у себя в
После начала специальной военной операции на Украине некоторые российские знаменитости покинули Россию. Тогда депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев призвал лишать российского гражданства уехавших знаменитостей, напоминает VSE44.RU. Также депутат Андрей Красов призвал не пускать покинувших Россию обратно в страну.
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