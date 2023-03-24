24 марта 2023

В Свердловской области у многоквартирного дома сорвало крышу. Видео

В Кировграде у пятиэтажки сорвало крышу, повредив окна жильцов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, снег на крыше, лед на крыше
Части сорванной крыши разбили окна у жильцов дома Фото:

В городе Кировград (Свердловская область) в многоквартирном доме по улице Кировградская, 44 сорвало часть крыши, повредив окна жильцов. Об этом рассказали пострадавшие жильцы дома.

«У нас с дома не первый раз срывает крышу, при этом заливает водой, когда идут дожди, до первого этажа. Сегодня ночью при срыве крыши вышибло окна. В управляющей компании сказали, что придут на следующей неделе и посмотрят», — поделилась жительница дома Юлия в паблике «Типичный Кировград» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU направил запрос в управляющую компанию, чтобы выяснить причины произошедшего, а также узнать, будут ли восстановлены поврежденные окна жильцов дома. На момент публикации ответ получен не был.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В городе Кировград (Свердловская область) в многоквартирном доме по улице Кировградская, 44 сорвало часть крыши, повредив окна жильцов. Об этом рассказали пострадавшие жильцы дома. «У нас с дома не первый раз срывает крышу, при этом заливает водой, когда идут дожди, до первого этажа. Сегодня ночью при срыве крыши вышибло окна. В управляющей компании сказали, что придут на следующей неделе и посмотрят», — поделилась жительница дома Юлия в паблике «Типичный Кировград» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU направил запрос в управляющую компанию, чтобы выяснить причины произошедшего, а также узнать, будут ли восстановлены поврежденные окна жильцов дома. На момент публикации ответ получен не был.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...