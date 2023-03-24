В городе Кировград (Свердловская область) в многоквартирном доме по улице Кировградская, 44 сорвало часть крыши, повредив окна жильцов. Об этом рассказали пострадавшие жильцы дома.
«У нас с дома не первый раз срывает крышу, при этом заливает водой, когда идут дожди, до первого этажа. Сегодня ночью при срыве крыши вышибло окна. В управляющей компании сказали, что придут на следующей неделе и посмотрят», — поделилась жительница дома Юлия в паблике «Типичный Кировград» в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU направил запрос в управляющую компанию, чтобы выяснить причины произошедшего, а также узнать, будут ли восстановлены поврежденные окна жильцов дома. На момент публикации ответ получен не был.
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