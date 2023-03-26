26 марта 2023
25 марта 2023

В ХМАО упавшая с крыши ледяная глыба повредила автомобиль. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ. Сосульки. Снег на крыше. Челябинск, снег, зима, жкх, сосульки на трубе
Упавший с крыши лед повредил капот автомобиля KIA Фото:

В Ханты-Мансийске на автомобиль KIA, припаркованного по улице Комсомольская, упала ледяная глыба с крыши. В результате удара у иномарки на капоте образовалась глубокая вмятина, сообщается в социальных сетях.

« Упала глыба льда на припаркованный автомобиль, напротив магазина „Пакетон“ по адресу Комсомольская 63. На месте льда стояли мы с грудным ребенком, если бы муж не проявил бдительность, то нас бы сейчас вообще могло не быть», — сообщил анонимный пользователь в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Не ставьте, куда попало», — написал Александр. «Автомобиль стоит на парковке, а не где попало», — возразил Андрей. «А кто платить будет?» — поинтересовался Александр. «Мне в прошлом году выплатила ущерб управляющая компания, за разбитое снегом лобовое стекло», — сообщил Андрей.

Корреспондент агентства обратился за комментариями в администрацию города. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Нефтеюганска жалуются на затопленные дворы и улицы. Глава администрации города Эльвира Бугай проинспектировала проблемные объекты и взяла ситуацию с уборкой на личный контроль.

Последствия падения ледяной глыбы
Фото:

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В Ханты-Мансийске на автомобиль KIA, припаркованного по улице Комсомольская, упала ледяная глыба с крыши. В результате удара у иномарки на капоте образовалась глубокая вмятина, сообщается в социальных сетях. « Упала глыба льда на припаркованный автомобиль, напротив магазина „Пакетон“ по адресу Комсомольская 63. На месте льда стояли мы с грудным ребенком, если бы муж не проявил бдительность, то нас бы сейчас вообще могло не быть», — сообщил анонимный пользователь в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте». «Не ставьте, куда попало», — написал Александр. «Автомобиль стоит на парковке, а не где попало», — возразил Андрей. «А кто платить будет?» — поинтересовался Александр. «Мне в прошлом году выплатила ущерб управляющая компания, за разбитое снегом лобовое стекло», — сообщил Андрей. Корреспондент агентства обратился за комментариями в администрацию города. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что жители Нефтеюганска жалуются на затопленные дворы и улицы. Глава администрации города Эльвира Бугай проинспектировала проблемные объекты и взяла ситуацию с уборкой на личный контроль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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