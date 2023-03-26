Упавший с крыши лед повредил капот автомобиля KIA Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ханты-Мансийске на автомобиль KIA, припаркованного по улице Комсомольская, упала ледяная глыба с крыши. В результате удара у иномарки на капоте образовалась глубокая вмятина, сообщается в социальных сетях.

« Упала глыба льда на припаркованный автомобиль, напротив магазина „Пакетон“ по адресу Комсомольская 63. На месте льда стояли мы с грудным ребенком, если бы муж не проявил бдительность, то нас бы сейчас вообще могло не быть», — сообщил анонимный пользователь в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Не ставьте, куда попало», — написал Александр. «Автомобиль стоит на парковке, а не где попало», — возразил Андрей. «А кто платить будет?» — поинтересовался Александр. «Мне в прошлом году выплатила ущерб управляющая компания, за разбитое снегом лобовое стекло», — сообщил Андрей.

Корреспондент агентства обратился за комментариями в администрацию города. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Нефтеюганска жалуются на затопленные дворы и улицы. Глава администрации города Эльвира Бугай проинспектировала проблемные объекты и взяла ситуацию с уборкой на личный контроль.