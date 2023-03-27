Патрушев указал на главные достижения США

Секретарь Совбеза РФ Патрушев: США лидирует по количеству развязанных войн в мире

27 марта 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

США являются лидерами по развязыванию войн в мире, заявил Николай Патрушев. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU США являются лидерами по количеству развязанных войн и нарушению суверенитета других стран. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Вашингтон давно уже стал чемпионом по нарушению суверенитета государств, по числу развязанных войн и конфликтов, грубой и незаконной охоте на граждан других стран», — подчеркнул Николай Патрушев в интервью «Российской газете». Об этом он рассказал в преддверии «саммита за демократию», инициатором которого стал Вашингтон. Он назначен на период 28—30 марта. Ранее директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон подчеркивал, что главное отличие российской политики от западной является невмешательство во внутренние дела других стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров также отмечал различия в многообразии традиций и культур стран. Патрушев также обвинял Запад в планировании военных операций для Украины.

США являются лидерами по количеству развязанных войн и нарушению суверенитета других стран. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Вашингтон давно уже стал чемпионом по нарушению суверенитета государств, по числу развязанных войн и конфликтов, грубой и незаконной охоте на граждан других стран», — подчеркнул Николай Патрушев в интервью «Российской газете». Об этом он рассказал в преддверии «саммита за демократию», инициатором которого стал Вашингтон. Он назначен на период 28—30 марта. Ранее директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон подчеркивал, что главное отличие российской политики от западной является невмешательство во внутренние дела других стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров также отмечал различия в многообразии традиций и культур стран. Патрушев также обвинял Запад в планировании военных операций для Украины.