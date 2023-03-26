26 марта 2023
25 марта 2023

Водители Сургута отслеживают передвижение патруля ДПС с новым прибором фиксации штрафов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовые структуры. Пермь, экипаж дпс, экипаж гибдд, проверка авто
Водители боятся приближаться к патрулю с новым радаром Фото:

Водители Сургута отслеживают в городских чатах взаимопомощи, куда направилась машина ДПС с новым оборудованием фиксации штрафов. Об этом URA.RU сообщил житель города на условиях анонимности.

«Водители города начали отслеживать в своих чатах, куда поехала машина ДПС с новой системой фиксации нарушений. Skoda, на которой установили камеры, может в потоке найти машину без регистрации или водителя с неоплаченными штрафами. Лишенников [лишенных водительских прав] тоже вычисляет. Очень много людей уже попались полиции из-за новинки. Поэтому водители начали в своих чатах предупреждать друг друга, куда поехал патруль», — сообщил собеседник.

В полиции Сургута журналисту URA.RU подтвердили информацию о том, что благодаря новой системе «Автоураган-МС» установленной на одном из патрулей ДПС, увеличились показатели выявлен нарушений. От конкретных данных правоохранители пока воздержались. Патруль с новым оборудование работает в Сургуте первый месяц.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция ХМАО закупила оборудование для ловли угонщиков и водителей без прав. Ловить нарушителей ГИБДД помогают цифровые комплексами «Автоураган-МС» для фиксации нарушений правил дорожного движения и поиска угнанных автомобилей.

Фото:

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Водители Сургута отслеживают в городских чатах взаимопомощи, куда направилась машина ДПС с новым оборудованием фиксации штрафов. Об этом URA.RU сообщил житель города на условиях анонимности. «Водители города начали отслеживать в своих чатах, куда поехала машина ДПС с новой системой фиксации нарушений. Skoda, на которой установили камеры, может в потоке найти машину без регистрации или водителя с неоплаченными штрафами. Лишенников [лишенных водительских прав] тоже вычисляет. Очень много людей уже попались полиции из-за новинки. Поэтому водители начали в своих чатах предупреждать друг друга, куда поехал патруль», — сообщил собеседник. В полиции Сургута журналисту URA.RU подтвердили информацию о том, что благодаря новой системе «Автоураган-МС» установленной на одном из патрулей ДПС, увеличились показатели выявлен нарушений. От конкретных данных правоохранители пока воздержались. Патруль с новым оборудование работает в Сургуте первый месяц. Ранее URA.RU сообщало, что полиция ХМАО закупила оборудование для ловли угонщиков и водителей без прав. Ловить нарушителей ГИБДД помогают цифровые комплексами «Автоураган-МС» для фиксации нарушений правил дорожного движения и поиска угнанных автомобилей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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