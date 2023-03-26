Водители боятся приближаться к патрулю с новым радаром Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Водители Сургута отслеживают в городских чатах взаимопомощи, куда направилась машина ДПС с новым оборудованием фиксации штрафов. Об этом URA.RU сообщил житель города на условиях анонимности.

«Водители города начали отслеживать в своих чатах, куда поехала машина ДПС с новой системой фиксации нарушений. Skoda, на которой установили камеры, может в потоке найти машину без регистрации или водителя с неоплаченными штрафами. Лишенников [лишенных водительских прав] тоже вычисляет. Очень много людей уже попались полиции из-за новинки. Поэтому водители начали в своих чатах предупреждать друг друга, куда поехал патруль», — сообщил собеседник.

В полиции Сургута журналисту URA.RU подтвердили информацию о том, что благодаря новой системе «Автоураган-МС» установленной на одном из патрулей ДПС, увеличились показатели выявлен нарушений. От конкретных данных правоохранители пока воздержались. Патруль с новым оборудование работает в Сургуте первый месяц.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция ХМАО закупила оборудование для ловли угонщиков и водителей без прав. Ловить нарушителей ГИБДД помогают цифровые комплексами «Автоураган-МС» для фиксации нарушений правил дорожного движения и поиска угнанных автомобилей.