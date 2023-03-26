В Нижневартовске депутат будет защищать школьника, который устроил поножовщину

27 марта 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

Защищать в суде подростка будет депутат Нижневартовска Светлана Зворыгина Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Подростка, который устроил поножовщину в школе Нижневартовска, в суде будет защищать адвокат Светлана Зворыгина. Она является депутатом городской думы. Информацию URA.RU подтвердила сама Зворыгина. «Рассмотрение еще не скоро, дело на дополнительное расследование направлено после ряда ходатайств. Прокуратура направила обратно в СК, чтобы провели дополнительную экспертизу», — прокомментировала журналисту агентства депутат. Происшествие случилось 6 декабря 2022 года в школе №21 Нижневартовска. Между учениками 8-го класса произошла потасовка, в результате которой один из участников ударил оппонента несколько раз ножом. Оба школьника были травмированы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске после поножовщины между подростками наказали руководство школы. Директор учреждения была уволена.

Подростка, который устроил поножовщину в школе Нижневартовска, в суде будет защищать адвокат Светлана Зворыгина. Она является депутатом городской думы. Информацию URA.RU подтвердила сама Зворыгина. «Рассмотрение еще не скоро, дело на дополнительное расследование направлено после ряда ходатайств. Прокуратура направила обратно в СК, чтобы провели дополнительную экспертизу», — прокомментировала журналисту агентства депутат. Происшествие случилось 6 декабря 2022 года в школе №21 Нижневартовска. Между учениками 8-го класса произошла потасовка, в результате которой один из участников ударил оппонента несколько раз ножом. Оба школьника были травмированы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске после поножовщины между подростками наказали руководство школы. Директор учреждения была уволена.