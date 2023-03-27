Declassified: украинских солдат учат стрелять боеприпасами с обедненным ураном

27 марта 2023 в 20:58 Размер текста - 17 +

Министерство обороны Великобритании опубликовало фильм, демонстрирующий, как украинские солдаты обучаются управлять танками Challenger. На видео украинские бойцы также запечатлены с боеприпасами с сердечниками из обедненного урана. На это обратили внимание немецкие журналисты. «Украинские солдаты были сняты рядом с боеприпасами с обедненным ураном, которые Великобритания поставляет в их страну для борьбы с Россией», — сообщает немецкое издание Declassified. Сам фильм опубликован на YouTube-канале Минобороны Великобритании. На видеозаписи также появляется американский инструктор. Минобороны Британии ранее заявило, что передаст украинской армии боеприпасы с обедненным ураном. Взрываясь, такие боеприпасы заносят в почву, воду и атмосферу урановую пыль. Она не такая радиоактивная, как природный уран, тем не менее она также излучает радиацию. Обедненный уран распадается в течение миллиардов лет. Такие боеприпасы применялись на территории нынешней Сербии, которая сейчас занимает первое место в Европе по числу онкологических заболеваний, передает телеканал 360. В Минобороны РФ рассказали, что применение таких боеприпасов уничтожит украинскую сельскохозяйственную отрасль. В Британии отрицают радиоактивность этих боеприпасов, а в Белом доме сообщили, что это обычные снаряды. Украинских солдат пытаются убедить в их безопасности. Президент России Владимир Путин заявил, что российской армии есть чем ответить на применение этих снарядов.