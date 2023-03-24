Минобороны РФ раскрыли, чем обернется применение боеприпасов из обедненного урана на Украине

Применение боеприпасов с обедненным ураном нанесет непоправимый вред самим ВСУ и обрушит сельскохозяйственный экспорт с Украины на столетия. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.
«Применение Киевом боеприпасов с обедненным ураном нанесет непоправимый вред военнослужащим Вооруженных сил Украины, причем на Западе об этом прекрасно известно. <> [Также это] может обрушить сельхозэкспорт с Украины на десятилетия или даже на столетия», — сказал Кириллов во время брифинга. Представитель Минобороны указал, что боеприпасами с обедненным ураном пользовались только страны НАТО, причем на чужой территории.
Великобритания собирается поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном, чтобы ВСУ могли атаковать современные танки и бронемашины. Такие боеприпасы дешево обходятся в производстве, но очень токсичны, говорил экс-разведчик морской пехоты Скотт Риттер.
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Применение боеприпасов с обедненным ураном нанесет непоправимый вред самим ВСУ и обрушит сельскохозяйственный экспорт с Украины на столетия. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. «Применение Киевом боеприпасов с обедненным ураном нанесет непоправимый вред военнослужащим Вооруженных сил Украины, причем на Западе об этом прекрасно известно. <> [Также это] может обрушить сельхозэкспорт с Украины на десятилетия или даже на столетия», — сказал Кириллов во время брифинга. Представитель Минобороны указал, что боеприпасами с обедненным ураном пользовались только страны НАТО, причем на чужой территории. Великобритания собирается поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном, чтобы ВСУ могли атаковать современные танки и бронемашины. Такие боеприпасы дешево обходятся в производстве, но очень токсичны, говорил экс-разведчик морской пехоты Скотт Риттер.