Полянский: Запад надавил на членов СБ ООН при голосовании по «Северным потокам»

28 марта 2023 в 06:43 Размер текста - 17 +

Ряд членов СБ ООН ждут от Дании, ФРГ и Швеции расследования по взрыву на «Северных потоках», сообщил Дмитрий Полянский Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Западные страны оказывали давление на членов Совета Безопасности ООН, чтобы они не голосовали за проект резолюции РФ, призывающей организацию создать независимую комиссию для расследования терактов на «Северных потоках». Такое заявление сделал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Я думаю, все остальные (воздержавшиеся и не представляющие западный лагерь, — прим. URA.RU) немного боялись поддержать нас открыто. Как всегда было сильное давление со стороны наших бывших западных партнеров. Они абсолютно четко дали понять, что они не заинтересованы в голосовании, которое будет поддерживать российскую позицию», — сказал Полянский в беседе с РИА Новости. При этом, по его словам, некоторые члены организации ждут от Дании, Германии, Швеции немедленного расследования теракта на «Северных потоках». Он отметил, что для российской стороны это стало положительным итогом голосования. Ранее СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию о создании комиссии по расследованию диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщает RT. За были только РФ, Китай и Бразилия, передает телеканал 360. Ранее КНР стала соавтором резолюции РФ о расследовании подрыва «Северных потоков». РФ не будет больше выставлять на голосование резолюцию о международном расследовании диверсий на газопроводе, потому что разбирательства не соответствуют объективным требованиям. Об этом заявил 27 марта постпред РФ при ООН Василий Небензя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западные страны оказывали давление на членов Совета Безопасности ООН, чтобы они не голосовали за проект резолюции РФ, призывающей организацию создать независимую комиссию для расследования терактов на «Северных потоках». Такое заявление сделал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Я думаю, все остальные (воздержавшиеся и не представляющие западный лагерь, — прим. URA.RU) немного боялись поддержать нас открыто. Как всегда было сильное давление со стороны наших бывших западных партнеров. Они абсолютно четко дали понять, что они не заинтересованы в голосовании, которое будет поддерживать российскую позицию», — сказал Полянский в беседе с РИА Новости. При этом, по его словам, некоторые члены организации ждут от Дании, Германии, Швеции немедленного расследования теракта на «Северных потоках». Он отметил, что для российской стороны это стало положительным итогом голосования. Ранее СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию о создании комиссии по расследованию диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщает RT. За были только РФ, Китай и Бразилия, передает телеканал 360. Ранее КНР стала соавтором резолюции РФ о расследовании подрыва «Северных потоков». РФ не будет больше выставлять на голосование резолюцию о международном расследовании диверсий на газопроводе, потому что разбирательства не соответствуют объективным требованиям. Об этом заявил 27 марта постпред РФ при ООН Василий Небензя.