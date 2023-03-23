23 марта 2023

Китай стал соавтором российской резолюции в СБ ООН по «Северным потокам»

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин
КНР стала соавтором резолюции России о расследовании подрыва «Северных потоков» Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Китай стал соавтором резолюции России о расследовании подрыва «Северных потоков». Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«На 22.00 по Москве 27 марта намечено голосование в СБ ООН по нашему проекту резолюции о проведении расследования по терактам на „Северных потоках“. Соавторами текста выступили китайцы, могут появиться и другие страны», — написал Полянский в своем telegram-канале.

Ранее Полянский заявлял, что ряд западных стран не желают работать с проектом резолюции РФ по диверсиям на «Северных потоках», поскольку посчитали такое расследование ненужным. Авторы немецкой газеты Die Zeit нашли украинский след в подрыве газопроводов. При этом президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о причастности Киева к теракту, пишет «Царьград». В Кремле не поверили что за подрывом «Северных потоков» стоят некие проукраинские силы, сообщает «Национальная служба новостей».

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Китай стал соавтором резолюции России о расследовании подрыва «Северных потоков». Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «На 22.00 по Москве 27 марта намечено голосование в СБ ООН по нашему проекту резолюции о проведении расследования по терактам на „Северных потоках“. Соавторами текста выступили китайцы, могут появиться и другие страны», — написал Полянский в своем telegram-канале. Ранее Полянский заявлял, что ряд западных стран не желают работать с проектом резолюции РФ по диверсиям на «Северных потоках», поскольку посчитали такое расследование ненужным. Авторы немецкой газеты Die Zeit нашли украинский след в подрыве газопроводов. При этом президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о причастности Киева к теракту, пишет «Царьград». В Кремле не поверили что за подрывом «Северных потоков» стоят некие проукраинские силы, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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