Постпред Небензя: Россия перестанет выдвигать на голосование резолюцию по «Северным потокам»

28 марта 2023 в 04:45 Размер текста - 17 +

Россия не собирается поднимать голосования по вопросу диверсий на «Северных потоках» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Россия не будет больше выставлять на голосование в Совете Безопасности ООН резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках». Об этом сообщил 27 марта представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя. «Россия не будет более выставлять на голосование резолюцию о расследовании диверсий на „Северных потоках“. Резолюция не содержит ни одной ссылки ни на одну страну. Документ лишь направляет к независимому расследованию, потому что разбирательства Дании, Швеции и ФРГ не соответствуют объективным требованиям расследования, они просто исключили из списка одну из стран, которая наиболее пострадала», — сказал Небензя журналистам, его слова передает ТАСС. Ранее Совет Безопасности ООН 27 марта не поддержал резолюцию России о расследовании подрыва «Северных потоков». Страны начали искать виновных, но США опровергли причастность к диверсиям. Журналист Сеймур Херш опубликовал расследование на газопроводе, обвинив в этом США. Следственные органы Германии в своем расследовании подрыва «Северных потоков» нашли следы, которые ведут в сторону Украины. Владимир Зеленский опроверг информацию о причастности Украины к терактам на газопроводе, это передает «Царьград».

Россия не будет больше выставлять на голосование в Совете Безопасности ООН резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках». Об этом сообщил 27 марта представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя. «Россия не будет более выставлять на голосование резолюцию о расследовании диверсий на „Северных потоках“. Резолюция не содержит ни одной ссылки ни на одну страну. Документ лишь направляет к независимому расследованию, потому что разбирательства Дании, Швеции и ФРГ не соответствуют объективным требованиям расследования, они просто исключили из списка одну из стран, которая наиболее пострадала», — сказал Небензя журналистам, его слова передает ТАСС. Ранее Совет Безопасности ООН 27 марта не поддержал резолюцию России о расследовании подрыва «Северных потоков». Страны начали искать виновных, но США опровергли причастность к диверсиям. Журналист Сеймур Херш опубликовал расследование на газопроводе, обвинив в этом США. Следственные органы Германии в своем расследовании подрыва «Северных потоков» нашли следы, которые ведут в сторону Украины. Владимир Зеленский опроверг информацию о причастности Украины к терактам на газопроводе, это передает «Царьград».