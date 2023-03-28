Внука пермского экс-губернатора обязали выплатить 33 млн рублей и 4 $ млн действующему депутату

Внук бывшего губернатора Пермского края Геннадия Игумнова, экс-депутат Михаил Арзуманов проиграл суд действующему депутату Заксобрания Геннадию Шилову. Его обязали выплатить более 33 миллионов рублей.
«Процентный заем на 20 миллионов рублей Геннадий Шилов предоставил 31 октября 2017 года, 1 628 100 $ — 13 ноября 2017 года, 650 $ тыс. — 26 января 2018 года. Заемщик Михаил Арзуманов частично оплатил лишь проценты по первому из них — в размере 5,36 млн рублей», — сообщил «РБК Пермь» в своем telegram-канале со ссылкой на представителя Геннадия Шилова в суде Арсения Николаева.
Заседание Свердловского районного суда Перми состоялось 28 марта 2023 года. Суд обязал Михаила Арзуманова выплатить Шилову 4,1 $млн и 33,1 млн рублей.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.