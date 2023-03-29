29 марта 2023

Пермячку оштрафовали за махинации с налогами

© Служба новостей «URA.RU»
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Виновная должна выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей Фото:

Жительница Перми скрывала денежные средства организации, зная о задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Ее предприятие задолжало в бюджет более 7,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда Перми.

«Являясь директором ООО и заведомо зная о задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов, подсудимая скрывала денежные средства организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки. В результате этого у компании возникла задолженность по налогам в сумме 7 617 976 рублей», — говорится в документе.

Виновная переводила деньги организации на другие счета, умышленно создавая ситуацию отсутствия денежных средств на расчетных счетах, чтобы не оплачивать налоги. Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Перми предприниматель скрывал денежные средства организации, которые предназначены для уплаты налогов, сборов и страховых взносов. Это привело к многомиллионным долгам.

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Жительница Перми скрывала денежные средства организации, зная о задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Ее предприятие задолжало в бюджет более 7,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда Перми. «Являясь директором ООО и заведомо зная о задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов, подсудимая скрывала денежные средства организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки. В результате этого у компании возникла задолженность по налогам в сумме 7 617 976 рублей», — говорится в документе. Виновная переводила деньги организации на другие счета, умышленно создавая ситуацию отсутствия денежных средств на расчетных счетах, чтобы не оплачивать налоги. Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Перми предприниматель скрывал денежные средства организации, которые предназначены для уплаты налогов, сборов и страховых взносов. Это привело к многомиллионным долгам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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