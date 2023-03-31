В Екатеринбурге взвинтили цены на квартиры в новостройках

Несмотря на подорожание квартир-студий, у екатеринбуржцев растет интерес к подобной недвижимости Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Екатеринбурге за год выросли цены на первичную недвижимость в категории квартиры-студии. Также заметен существенный рост в спросе горожан и объеме предложения жилья. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«Стоимость студий в Екатеринбурге на первичном рынке за год выросла на 23,7%. В марте 2023 года по сравнению с февралем того же года она поднялась на 1,7%. Жителей уральской столицы не смущает подобный скачок в цене, рост спроса на квартиры-студии за последние 12 месяцев составил 36,9%. Похожую тенденцию роста за тот же срок показывает и объем предложения недвижимости, который увеличился на 48,6%», — сообщили в пресс-службе сервиса.

По словам руководителя направления первичной недвижимости сервиса Дмитрия Алексеева, потребители хотят покупать жилье в новостройках, но однокомнатные и двухкомнатные квартиры выходят слишком дорого, выбирая между вторичной недвижимостью и студиями в новостройках, люди отдают предпочтение второму, поэтому спрос на них активно растет. «На фоне их спроса растет и цена студий», — отметил собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что стоимость квадратного метра на рынке первичной недвижимости в Екатеринбурге за месяц увеличилась на 1,6%. При этом за год — в феврале 2023 по сравнению с февралем 2022 — стоимость квадратного метра увеличилась на 16,2%.