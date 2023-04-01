Цвет одной из пермских рек сменился на ярко-зеленый
Река Мулянка в Перми окрасилась в зеленый цвет. Об этом рассказали взволнованные местные жители.
«Река Мулянка в Перми. Окрасилась в ярко-зеленый цвет», — пишет анонимный горожанин в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». Подписчики пошутили, что это «течет тархун».
Подобные явления в Прикамье наблюдались и ранее. Пермяки несколько лет подряд выкладывают в социальных сетях фотографии малых рек, которые окрасились в зеленый цвет. Прикамские коммунальщики уже объясняли URA.RU, что источником этого является краситель. Такой способ позволяет теплоэнергетикам увидеть место утечки в трубопроводе и незаконного подключения к сети.
Пермские реки периодически окрашиваются в кислотные цвета
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