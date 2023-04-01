01 апреля 2023
31 марта 2023

Жители Перми пожаловались на ярко-зеленый цвет реки Мулянка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревни, архив. Пермь, природа, рассвет на реке, река таз
Цвет одной из пермских рек сменился на ярко-зеленый Фото:

Река Мулянка в Перми окрасилась в зеленый цвет. Об этом рассказали взволнованные местные жители.

«Река Мулянка в Перми. Окрасилась в ярко-зеленый цвет», — пишет анонимный горожанин в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». Подписчики пошутили, что это «течет тархун».

Подобные явления в Прикамье наблюдались и ранее. Пермяки несколько лет подряд выкладывают в социальных сетях фотографии малых рек, которые окрасились в зеленый цвет. Прикамские коммунальщики уже объясняли URA.RU, что источником этого является краситель. Такой способ позволяет теплоэнергетикам увидеть место утечки в трубопроводе и незаконного подключения к сети.

Пермские реки периодически окрашиваются в кислотные цвета
Пермские реки периодически окрашиваются в кислотные цвета
Фото:

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Река Мулянка в Перми окрасилась в зеленый цвет. Об этом рассказали взволнованные местные жители. «Река Мулянка в Перми. Окрасилась в ярко-зеленый цвет», — пишет анонимный горожанин в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». Подписчики пошутили, что это «течет тархун». Подобные явления в Прикамье наблюдались и ранее. Пермяки несколько лет подряд выкладывают в социальных сетях фотографии малых рек, которые окрасились в зеленый цвет. Прикамские коммунальщики уже объясняли URA.RU, что источником этого является краситель. Такой способ позволяет теплоэнергетикам увидеть место утечки в трубопроводе и незаконного подключения к сети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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