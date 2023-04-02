Путин назначил председателей в двух судах Пермского края

03 апреля 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

Новые должности получили еще семь судей края Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент России Владимир Путин назначил председателей Добрянского и Чердынского районных судов Пермского края. Об этом сообщается в telegram-канале Пермского краевого суда. «Указом главы государства судьями федеральных судов в Прикамье назначены: Виктор Неволин — на должность председателя Добрянского районного суда, Евгения Акладская — на должность председателя Чердынского районного суда», — говорится в telegram-канале. Судьи назначены в соответствии с указом президента от 31 марта. Также Путин назначил еще семь человек на судейские должности в Пермском крае. На должность зампредседателя Кунгурского городского суда назначена Юлия Спицына, на должность судьи Пермского краевого суда — Надежа Морозова, на должность судьи Кировского районного суда Перми — Анастасия Рогатнева, на должность судьи Мотовилихинского районного суда Перми — Елена Русакова, на должность судьи Кунгурского городского суда — Константин Бостанджиев, на должность судьи Очерского районного суда — Татьяна Соловьева, на должность судьи Чайковского городского суда — Николай Лагно.

Президент России Владимир Путин назначил председателей Добрянского и Чердынского районных судов Пермского края. Об этом сообщается в telegram-канале Пермского краевого суда. «Указом главы государства судьями федеральных судов в Прикамье назначены: Виктор Неволин — на должность председателя Добрянского районного суда, Евгения Акладская — на должность председателя Чердынского районного суда», — говорится в telegram-канале. Судьи назначены в соответствии с указом президента от 31 марта. Также Путин назначил еще семь человек на судейские должности в Пермском крае. На должность зампредседателя Кунгурского городского суда назначена Юлия Спицына, на должность судьи Пермского краевого суда — Надежа Морозова, на должность судьи Кировского районного суда Перми — Анастасия Рогатнева, на должность судьи Мотовилихинского районного суда Перми — Елена Русакова, на должность судьи Кунгурского городского суда — Константин Бостанджиев, на должность судьи Очерского районного суда — Татьяна Соловьева, на должность судьи Чайковского городского суда — Николай Лагно.