02 апреля 2023
01 апреля 2023
31 марта 2023

Путин назначил председателей в двух судах Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному дела росгвардийца, сбившего ребенка. Курган, приговор, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Новые должности получили еще семь судей края Фото:

Президент России Владимир Путин назначил председателей Добрянского и Чердынского районных судов Пермского края. Об этом сообщается в telegram-канале Пермского краевого суда.

«Указом главы государства судьями федеральных судов в Прикамье назначены: Виктор Неволин — на должность председателя Добрянского районного суда, Евгения Акладская — на должность председателя Чердынского районного суда», — говорится в telegram-канале. Судьи назначены в соответствии с указом президента от 31 марта.

Также Путин назначил еще семь человек на судейские должности в Пермском крае. На должность зампредседателя Кунгурского городского суда назначена Юлия Спицына, на должность судьи Пермского краевого суда — Надежа Морозова, на должность судьи Кировского районного суда Перми — Анастасия Рогатнева, на должность судьи Мотовилихинского районного суда Перми — Елена Русакова, на должность судьи Кунгурского городского суда — Константин Бостанджиев, на должность судьи Очерского районного суда — Татьяна Соловьева, на должность судьи Чайковского городского суда — Николай Лагно.

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Президент России Владимир Путин назначил председателей Добрянского и Чердынского районных судов Пермского края. Об этом сообщается в telegram-канале Пермского краевого суда. «Указом главы государства судьями федеральных судов в Прикамье назначены: Виктор Неволин — на должность председателя Добрянского районного суда, Евгения Акладская — на должность председателя Чердынского районного суда», — говорится в telegram-канале. Судьи назначены в соответствии с указом президента от 31 марта. Также Путин назначил еще семь человек на судейские должности в Пермском крае. На должность зампредседателя Кунгурского городского суда назначена Юлия Спицына, на должность судьи Пермского краевого суда — Надежа Морозова, на должность судьи Кировского районного суда Перми — Анастасия Рогатнева, на должность судьи Мотовилихинского районного суда Перми — Елена Русакова, на должность судьи Кунгурского городского суда — Константин Бостанджиев, на должность судьи Очерского районного суда — Татьяна Соловьева, на должность судьи Чайковского городского суда — Николай Лагно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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