Сбежавший из Екатеринбурга поэт устроился работать няней и сторожем во Франции

Поэт Наум Блик из Екатеринбурга работает на трех работах во Франции

05 апреля 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Наум Блик был известной личностью в культурной тусовке Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU Екатеринбургский поэт и рэп-артист Наум Блик, который покинул Россию в мае 2022 года, устроился на три работы во Франции. Там он трудится няней, сторожем и готовит на кухне в «Бургер Кинге». Об этом он рассказал в интервью Юрию Дудю (включен в реестр СМИ-иноагентов). «Я работаю на трех работах: в мировой сети быстрого питания — в „Бургер Кинге“: жарю мясо, делаю бургеры. Также я работаю бэбиситтером (няня — прим. ред.). Это одна семья, я к ним прихожу два дня в неделю. Там мальчик два с половиной года, мы уже подружились и отлично проводим время. Я для себя определяю, что я там прохожу курс молодого отца», — поделился Блик. Также поэт подрабатывает сторожем. По словам мужчины, на каждой из работ он получает около 1200 евро, что считается минимальной оплатой труда во Франции. При этом в Екатеринбурге Блик занимался музыкой, поэтической деятельностью, придумывал названия для брендов и рекламные слоганы. «Это было сложно — через себя перешагнуть, чтобы пойти на кухню в „Бургер Кинг“. Но как говорилось в фильме: „Жизнь заставит — еще не так раскорячишься“, поэтому я этот опыт расцениваю положительно, мне это только на пользу», — признался рэп-артист. Наум Блик считается человеком, стоявшим у истоков уральской рэп-школы. Также мужчина известен как поэт: в 2017 году он зачитывал стихи о строительстве собора святой Екатерины в образе Никиты Михалкова, в 2019 году снимал клип на эту же тему, а также критиковал новую волну русского рэпа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургский поэт и рэп-артист Наум Блик, который покинул Россию в мае 2022 года, устроился на три работы во Франции. Там он трудится няней, сторожем и готовит на кухне в «Бургер Кинге». Об этом он рассказал в интервью Юрию Дудю (включен в реестр СМИ-иноагентов). «Я работаю на трех работах: в мировой сети быстрого питания — в „Бургер Кинге“: жарю мясо, делаю бургеры. Также я работаю бэбиситтером (няня — прим. ред.). Это одна семья, я к ним прихожу два дня в неделю. Там мальчик два с половиной года, мы уже подружились и отлично проводим время. Я для себя определяю, что я там прохожу курс молодого отца», — поделился Блик. Также поэт подрабатывает сторожем. По словам мужчины, на каждой из работ он получает около 1200 евро, что считается минимальной оплатой труда во Франции. При этом в Екатеринбурге Блик занимался музыкой, поэтической деятельностью, придумывал названия для брендов и рекламные слоганы. «Это было сложно — через себя перешагнуть, чтобы пойти на кухню в „Бургер Кинг“. Но как говорилось в фильме: „Жизнь заставит — еще не так раскорячишься“, поэтому я этот опыт расцениваю положительно, мне это только на пользу», — признался рэп-артист. Наум Блик считается человеком, стоявшим у истоков уральской рэп-школы. Также мужчина известен как поэт: в 2017 году он зачитывал стихи о строительстве собора святой Екатерины в образе Никиты Михалкова, в 2019 году снимал клип на эту же тему, а также критиковал новую волну русского рэпа.