Путин проведет заседание Совбеза: где посмотреть, кто будет

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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин обсудит на заседании Совбеза вопросы внешней политики РФ Фото:

Президент России Владимир Путин 5 апреля проведет заседание Совета безопасности. В ходе мероприятия с докладом выступит глава МВД Владимир Колокольцев. Кроме того, с большой вероятностью, состоится встреча с главами новых российских регионов. URA.RU приводит главную информацию предстоящем заседании.

Когда и где состоится заседание Совбеза

Президент России проведет заседание 5 апреля. Мероприятие будет проходить в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Кто примет участие

На заседании выступит с докладом министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил того, что Путин встретится с главами ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Какие вопросы будут обсуждаться в ходе встречи

В ходе заседания будут подниматься вопросы, касающиеся внешней политики России. Помимо этого, будут обсуждаться вопросы обеспечения правопорядка и безопасности в новых регионах России.

Где посмотреть трансляцию мероприятия

На данный момент официальной информации о том, где будет проходить трансляция нет. Скорее всего, транслироваться мероприятие будет на федеральных каналах.

Ранее Песков анонсировал выступление Путина 5 апреля. По словам представителя Кремля, российский лидер намерен выступить с объемной речью. Также в этот день планируется награждение послов России из других государств.

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Президент России Владимир Путин 5 апреля проведет заседание Совета безопасности. В ходе мероприятия с докладом выступит глава МВД Владимир Колокольцев. Кроме того, с большой вероятностью, состоится встреча с главами новых российских регионов. URA.RU приводит главную информацию предстоящем заседании. Президент России проведет заседание 5 апреля. Мероприятие будет проходить в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. На заседании выступит с докладом министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил того, что Путин встретится с главами ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В ходе заседания будут подниматься вопросы, касающиеся внешней политики России. Помимо этого, будут обсуждаться вопросы обеспечения правопорядка и безопасности в новых регионах России. На данный момент официальной информации о том, где будет проходить трансляция нет. Скорее всего, транслироваться мероприятие будет на федеральных каналах. Ранее Песков анонсировал выступление Путина 5 апреля. По словам представителя Кремля, российский лидер намерен выступить с объемной речью. Также в этот день планируется награждение послов России из других государств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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