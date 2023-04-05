В Челябинске фура, перевозившая бульдозер, врезалась в мост

В Челябинске водитель фуры, перевозившей бульдозер, не рассчитал высоту моста и врезался в него. В результате аварии никто не пострадал.
«Фура везла огромный грейдер и, видимо, забыл водитель, что у него огромный груз. Врезался в мост недалеко от перекрестка Победы и Российской», — пишет 74.ру со ссылкой на очевидцев ДТП.
В Госавтоинспекции Челябинска сообщили, что экипаж ДПС прибыл на место аварии, однако никого там не застал. Водителя, скрывшегося с места аварии, разыскивают. Мост существенных повреждений не получил. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось, что автомобиль упал с моста на автодороге «Меридиан» возле БД «Спиридонов». В результате аварии ограждения моста повреждены не были.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.