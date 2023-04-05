В Челябинске фура, перевозившая бульдозер, врезалась в мост

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Водитель большегруза с места аварии скрылся Фото:

В Челябинске водитель фуры, перевозившей бульдозер, не рассчитал высоту моста и врезался в него. В результате аварии никто не пострадал.

«Фура везла огромный грейдер и, видимо, забыл водитель, что у него огромный груз. Врезался в мост недалеко от перекрестка Победы и Российской», — пишет 74.ру со ссылкой на очевидцев ДТП.

В Госавтоинспекции Челябинска сообщили, что экипаж ДПС прибыл на место аварии, однако никого там не застал. Водителя, скрывшегося с места аварии, разыскивают. Мост существенных повреждений не получил. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что автомобиль упал с моста на автодороге «Меридиан» возле БД «Спиридонов». В результате аварии ограждения моста повреждены не были.

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В Челябинске водитель фуры, перевозившей бульдозер, не рассчитал высоту моста и врезался в него. В результате аварии никто не пострадал. «Фура везла огромный грейдер и, видимо, забыл водитель, что у него огромный груз. Врезался в мост недалеко от перекрестка Победы и Российской», — пишет 74.ру со ссылкой на очевидцев ДТП. В Госавтоинспекции Челябинска сообщили, что экипаж ДПС прибыл на место аварии, однако никого там не застал. Водителя, скрывшегося с места аварии, разыскивают. Мост существенных повреждений не получил. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ранее сообщалось, что автомобиль упал с моста на автодороге «Меридиан» возле БД «Спиридонов». В результате аварии ограждения моста повреждены не были.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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