В Челябинске фура, перевозившая бульдозер, врезалась в мост

Водитель большегруза с места аварии скрылся Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске водитель фуры, перевозившей бульдозер, не рассчитал высоту моста и врезался в него. В результате аварии никто не пострадал.

«Фура везла огромный грейдер и, видимо, забыл водитель, что у него огромный груз. Врезался в мост недалеко от перекрестка Победы и Российской», — пишет 74.ру со ссылкой на очевидцев ДТП.

В Госавтоинспекции Челябинска сообщили, что экипаж ДПС прибыл на место аварии, однако никого там не застал. Водителя, скрывшегося с места аварии, разыскивают. Мост существенных повреждений не получил. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что автомобиль упал с моста на автодороге «Меридиан» возле БД «Спиридонов». В результате аварии ограждения моста повреждены не были.