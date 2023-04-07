В Кремле не верят, что Китай изменит позицию после уговоров Макрона

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Китай не будет менять свою позицию после визита Макрона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Китай не будет менять свою позицию на международной арене после переговоров между президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время разговора с журналистами.

«Китай — очень серьезная, большая держава со своей суверенной позицией. Эта позиция формируется серьезным образом. Китай — та страна, которая под внешним влиянием свои позиции не меняет», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Китай не будет менять свою позицию на международной арене после переговоров между президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время разговора с журналистами. «Китай — очень серьезная, большая держава со своей суверенной позицией. Эта позиция формируется серьезным образом. Китай — та страна, которая под внешним влиянием свои позиции не меняет», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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