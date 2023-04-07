В Кремле не верят, что Китай изменит позицию после уговоров Макрона

Китай не будет менять свою позицию после визита Макрона
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Китай не будет менять свою позицию на международной арене после переговоров между президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время разговора с журналистами.
«Китай — очень серьезная, большая держава со своей суверенной позицией. Эта позиция формируется серьезным образом. Китай — та страна, которая под внешним влиянием свои позиции не меняет», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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