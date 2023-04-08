В Свердловской области на территории комбината вспыхнул пожар

Площадь возгорания 30 квадратных метров
В городе Ревда (Свердловская область) на территории НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) горит трансформаторная подстанция. Об это URA.RU рассказали в МЧС Свердловской области.
«На площади 30 квадратных метров в промзоне на территории комбината горит масло, вытекающее из трансформатора. В тушении принимают участие 18 человек личного состава и пять единиц техники», — сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области.
На данный момент идет локализация пожара. Спасатели прилагают все усилия для ликвидации огня.
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