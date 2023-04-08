08 апреля 2023
07 апреля 2023

В Свердловской области на территории комбината вспыхнул пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, дым, пожарные
Площадь возгорания 30 квадратных метров Фото:

В городе Ревда (Свердловская область) на территории НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) горит трансформаторная подстанция. Об это URA.RU рассказали в МЧС Свердловской области.

«На площади 30 квадратных метров в промзоне на территории комбината горит масло, вытекающее из трансформатора. В тушении принимают участие 18 человек личного состава и пять единиц техники», — сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области.

На данный момент идет локализация пожара. Спасатели прилагают все усилия для ликвидации огня.

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В городе Ревда (Свердловская область) на территории НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) горит трансформаторная подстанция. Об это URA.RU рассказали в МЧС Свердловской области. «На площади 30 квадратных метров в промзоне на территории комбината горит масло, вытекающее из трансформатора. В тушении принимают участие 18 человек личного состава и пять единиц техники», — сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области. На данный момент идет локализация пожара. Спасатели прилагают все усилия для ликвидации огня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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