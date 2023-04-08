В Пермском крае за сутки ликвидировали десятки пожаров

На пожарах есть погибший и пострадавший Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На территории Пермского края 8 апреля было ликвидировано 30 пожаров. Основной причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем, сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«За прошедшие сутки ликвидировано 30 пожаров. Основная причина — неосторожное обращение с огнем. К сожалению, на пожарах есть погибший и пострадавший», — сообщается в ведомстве.

Больше всего пожаров (9) зафиксировано на территории Перми. Восемь пожаров — в Пермском муниципальном округе.

Ранее URA.RU писало, что на автодороге Западный обход Перми горит поле. Об этом сообщила одна из очевидцев.