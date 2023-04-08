08 апреля 2023
07 апреля 2023

В Пермском крае за сутки ликвидировали десятки пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, пожарные
На пожарах есть погибший и пострадавший Фото:

На территории Пермского края 8 апреля было ликвидировано 30 пожаров. Основной причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем, сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«За прошедшие сутки ликвидировано 30 пожаров. Основная причина — неосторожное обращение с огнем. К сожалению, на пожарах есть погибший и пострадавший», — сообщается в ведомстве.

Больше всего пожаров (9) зафиксировано на территории Перми. Восемь пожаров — в Пермском муниципальном округе.

Ранее URA.RU писало, что на автодороге Западный обход Перми горит поле. Об этом сообщила одна из очевидцев.

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На территории Пермского края 8 апреля было ликвидировано 30 пожаров. Основной причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем, сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «За прошедшие сутки ликвидировано 30 пожаров. Основная причина — неосторожное обращение с огнем. К сожалению, на пожарах есть погибший и пострадавший», — сообщается в ведомстве. Больше всего пожаров (9) зафиксировано на территории Перми. Восемь пожаров — в Пермском муниципальном округе. Ранее URA.RU писало, что на автодороге Западный обход Перми горит поле. Об этом сообщила одна из очевидцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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