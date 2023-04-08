В Пермском крае за сутки ликвидировали десятки пожаров

На пожарах есть погибший и пострадавший
На территории Пермского края 8 апреля было ликвидировано 30 пожаров. Основной причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем, сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«За прошедшие сутки ликвидировано 30 пожаров. Основная причина — неосторожное обращение с огнем. К сожалению, на пожарах есть погибший и пострадавший», — сообщается в ведомстве.
Больше всего пожаров (9) зафиксировано на территории Перми. Восемь пожаров — в Пермском муниципальном округе.
Ранее URA.RU писало, что на автодороге Западный обход Перми горит поле. Об этом сообщила одна из очевидцев.
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