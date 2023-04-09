В ХМАО полицейские помогли автомобилистам добыть масло

Сотрудники ГИБДД Ханты-Мансийска помогли автомобилисту, ехавшему из Тюмени в Нягань, найти масло для машины. Пост с благодарностью сотрудникам опубликован в соцсетях.
«Ехали из Тюмени на Нягань, чуть дальше Горноправдинска у нас случилась беда — на автомобиле Citroеn C4 открутилась пробка на поддоне и вытекло все масло. Хочу выразить огромную благодарность инспекторам ГИБДД города Ханты-Мансийск, которые нас не оставили в беде на ночной трассе и помогли найти масло, останавливая автомобили», — написал анонимный пользователь в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск».
Ранее URA.RU рассказало, что полицейские в Тюменской области спасли жителей ХМАО, автомобили которых заглохли из-за мороза. Среди спасенных была семья с двумя детьми.
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