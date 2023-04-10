В США обвинили проукраинскую пропаганду в утечке секретных данных

За утечкой секретных документов США может стоять человек, который недоволен публичными оценками украинского конфликта. Об этом заявил бывший помощник министра обороны по международной безопасности Чэс Фримэн.
«Очевидно, что кого-то беспокоит контраст между пропагандистским представлением конфликта и реальностью. Поэтому кто-то решил скорректировать ситуацию через утечку данных», — передает слова Фримэна РИА Новости.
По словам экс-чиновника, в документах указывается, что военные США знают о больших потерях Украины. «Это стало сюрпризом только для тех, кто за чистую монету принимал западную и украинскую информацию», — отметил Фримэн.
Ранее сообщалось об утечке секретных данных Пентагона в социальные сети. Речь может идти о состоянии украинской армии, а также планов США и НАТО по ее укреплению. Экс-аналитик ЦРУ Филип Джиральди предположил, что в утечке документов может быть виновен человек, находящийся в руководстве США.
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