Депутат пермского заксобрания Анна Баранова сохранила за собой важный партийный пост

Анна Баранова переизбрана на пост первого секретаря комитета ЛКСМ в Перми
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, баранова анна
Анна Баранова продолжит руководить комитетом ЛКСМ в Перми Фото:

Депутат законодательного собрания Пермского края от КПРФ Анна Баранова переизбрана на пост первого секретаря комитета пермского отделения Ленинского комсомола (ЛКСМ). Соответствующее решение было принято на отчетно-выборной конференции регионального отделения ЛКСМ, сообщается на сайте пермских коммунистов.

«В Перми прошла VII отчетно-выборная конференция Пермского краевого отделения ЛКСМ РФ. Анна Баранова единогласно избрана первым секретарем комитета краевого отделения ЛКСМ», — говорится на сайте

Баранова в сентябре 2021 года была избрана депутатом законодательного собрания Прикамья (одномандатный избирательный округ № 10). В краевом парламенте она возглавляет фракцию реготделения компартии и входит в комитет по развитию инфраструктуры.

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Депутат законодательного собрания Пермского края от КПРФ Анна Баранова переизбрана на пост первого секретаря комитета пермского отделения Ленинского комсомола (ЛКСМ). Соответствующее решение было принято на отчетно-выборной конференции регионального отделения ЛКСМ, сообщается на сайте пермских коммунистов. «В Перми прошла VII отчетно-выборная конференция Пермского краевого отделения ЛКСМ РФ. Анна Баранова единогласно избрана первым секретарем комитета краевого отделения ЛКСМ», — говорится на сайте Баранова в сентябре 2021 года была избрана депутатом законодательного собрания Прикамья (одномандатный избирательный округ № 10). В краевом парламенте она возглавляет фракцию реготделения компартии и входит в комитет по развитию инфраструктуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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