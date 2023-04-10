Депутат пермского заксобрания Анна Баранова сохранила за собой важный партийный пост

Анна Баранова переизбрана на пост первого секретаря комитета ЛКСМ в Перми

10 апреля 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Анна Баранова продолжит руководить комитетом ЛКСМ в Перми Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Депутат законодательного собрания Пермского края от КПРФ Анна Баранова переизбрана на пост первого секретаря комитета пермского отделения Ленинского комсомола (ЛКСМ). Соответствующее решение было принято на отчетно-выборной конференции регионального отделения ЛКСМ, сообщается на сайте пермских коммунистов. «В Перми прошла VII отчетно-выборная конференция Пермского краевого отделения ЛКСМ РФ. Анна Баранова единогласно избрана первым секретарем комитета краевого отделения ЛКСМ», — говорится на сайте Баранова в сентябре 2021 года была избрана депутатом законодательного собрания Прикамья (одномандатный избирательный округ № 10). В краевом парламенте она возглавляет фракцию реготделения компартии и входит в комитет по развитию инфраструктуры.

Депутат законодательного собрания Пермского края от КПРФ Анна Баранова переизбрана на пост первого секретаря комитета пермского отделения Ленинского комсомола (ЛКСМ). Соответствующее решение было принято на отчетно-выборной конференции регионального отделения ЛКСМ, сообщается на сайте пермских коммунистов. «В Перми прошла VII отчетно-выборная конференция Пермского краевого отделения ЛКСМ РФ. Анна Баранова единогласно избрана первым секретарем комитета краевого отделения ЛКСМ», — говорится на сайте Баранова в сентябре 2021 года была избрана депутатом законодательного собрания Прикамья (одномандатный избирательный округ № 10). В краевом парламенте она возглавляет фракцию реготделения компартии и входит в комитет по развитию инфраструктуры.