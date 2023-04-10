Депутат пермского заксобрания Анна Баранова сохранила за собой важный партийный пост

Депутат законодательного собрания Пермского края от КПРФ Анна Баранова переизбрана на пост первого секретаря комитета пермского отделения Ленинского комсомола (ЛКСМ). Соответствующее решение было принято на отчетно-выборной конференции регионального отделения ЛКСМ, сообщается на сайте пермских коммунистов.
«В Перми прошла VII отчетно-выборная конференция Пермского краевого отделения ЛКСМ РФ. Анна Баранова единогласно избрана первым секретарем комитета краевого отделения ЛКСМ», — говорится на сайте
Баранова в сентябре 2021 года была избрана депутатом законодательного собрания Прикамья (одномандатный избирательный округ № 10). В краевом парламенте она возглавляет фракцию реготделения компартии и входит в комитет по развитию инфраструктуры.
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