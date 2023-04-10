В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпал мальчик

В Екатеринбурге вечером 10 апреля из окна дома на Михеева, 2 выпал мальчик, сообщают очевидцы. По их данным, ребенок выпал с высоты восьмого этажа, но остался жив.
«По предварительной информации, с высоты восьмого этажа выпал юноша. Он выжил», — пишет Е1.ru, ссылаясь на очевидцев.
Очевидцы сообщают, что мальчику может быть 17 лет. На месте происшествия работали медики и полицейские. Ребенка увезли в больницу. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в УМВД по Екатеринбургу и свердловское МВД. Ответы на момент публикации новости не поступили.
Ранее сообщалось, что в Березовском (Свердловская область) из окна многоэтажки выпала девушка, одетая в ночнушку. На месте происшествия работали экстренные службы.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.