В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпал мальчик

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Строительство дороги по ул. Бурова-Петрова. Курган, многоэтажка, этажи, окна дома
По данным очевидцев, мальчик выпал с восьмого этажа Фото:

В Екатеринбурге вечером 10 апреля из окна дома на Михеева, 2 выпал мальчик, сообщают очевидцы. По их данным, ребенок выпал с высоты восьмого этажа, но остался жив.

«По предварительной информации, с высоты восьмого этажа выпал юноша. Он выжил», — пишет Е1.ru, ссылаясь на очевидцев.

Очевидцы сообщают, что мальчику может быть 17 лет. На месте происшествия работали медики и полицейские. Ребенка увезли в больницу. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в УМВД по Екатеринбургу и свердловское МВД. Ответы на момент публикации новости не поступили.

Ранее сообщалось, что в Березовском (Свердловская область) из окна многоэтажки выпала девушка, одетая в ночнушку. На месте происшествия работали экстренные службы.

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В Екатеринбурге вечером 10 апреля из окна дома на Михеева, 2 выпал мальчик, сообщают очевидцы. По их данным, ребенок выпал с высоты восьмого этажа, но остался жив. «По предварительной информации, с высоты восьмого этажа выпал юноша. Он выжил», — пишет Е1.ru, ссылаясь на очевидцев. Очевидцы сообщают, что мальчику может быть 17 лет. На месте происшествия работали медики и полицейские. Ребенка увезли в больницу. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в УМВД по Екатеринбургу и свердловское МВД. Ответы на момент публикации новости не поступили. Ранее сообщалось, что в Березовском (Свердловская область) из окна многоэтажки выпала девушка, одетая в ночнушку. На месте происшествия работали экстренные службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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