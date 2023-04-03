03 апреля 2023

Под Екатеринбургом девушка в нижнем белье выпала из окна

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на улице Омская, 91. Екатеринбург, ск рф, следственный комитет россии
На место происшествия приезжали экстренные службы Фото:

В Березовском (Свердловская область) из окна многоэтажки выпала девушка, одетая в ночнушку. Об этом сообщили очевидцы.

«С восьмого этажа дома выпала девушка. Одета она была в одну ночнушку», — приводится сообщение очевидцев telegram-канал «Безумный Екб».

Инцидент произошел ночью 4 апреля — местные жители услышали громкий крик. На место приехали экстренные службы, однако официальной информации о состоянии девушки не поступало.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.

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В Березовском (Свердловская область) из окна многоэтажки выпала девушка, одетая в ночнушку. Об этом сообщили очевидцы. «С восьмого этажа дома выпала девушка. Одета она была в одну ночнушку», — приводится сообщение очевидцев telegram-канал «Безумный Екб». Инцидент произошел ночью 4 апреля — местные жители услышали громкий крик. На место приехали экстренные службы, однако официальной информации о состоянии девушки не поступало. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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