Под Екатеринбургом девушка в нижнем белье выпала из окна

На место происшествия приезжали экстренные службы
В Березовском (Свердловская область) из окна многоэтажки выпала девушка, одетая в ночнушку. Об этом сообщили очевидцы.
«С восьмого этажа дома выпала девушка. Одета она была в одну ночнушку», — приводится сообщение очевидцев telegram-канал «Безумный Екб».
Инцидент произошел ночью 4 апреля — местные жители услышали громкий крик. На место приехали экстренные службы, однако официальной информации о состоянии девушки не поступало.
URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.
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