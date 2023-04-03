Под Екатеринбургом девушка в нижнем белье выпала из окна

04 апреля 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

На место происшествия приезжали экстренные службы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Березовском (Свердловская область) из окна многоэтажки выпала девушка, одетая в ночнушку. Об этом сообщили очевидцы. «С восьмого этажа дома выпала девушка. Одета она была в одну ночнушку», — приводится сообщение очевидцев telegram-канал «Безумный Екб». Инцидент произошел ночью 4 апреля — местные жители услышали громкий крик. На место приехали экстренные службы, однако официальной информации о состоянии девушки не поступало. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.

В Березовском (Свердловская область) из окна многоэтажки выпала девушка, одетая в ночнушку. Об этом сообщили очевидцы. «С восьмого этажа дома выпала девушка. Одета она была в одну ночнушку», — приводится сообщение очевидцев telegram-канал «Безумный Екб». Инцидент произошел ночью 4 апреля — местные жители услышали громкий крик. На место приехали экстренные службы, однако официальной информации о состоянии девушки не поступало. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.