Челябинец пытался отрезать ухо собутыльнику

11 апреля 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

Мужчина схватился за нож в ходе словесного конфликта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинец во время застолья пытался отрезать ухо собутыльнику. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, инцидент стал результатом словесного конфликта. «Между двумя выпивающими мужчинами произошел словесный конфликт, в завершение которого один из них схватился за нож. 62-летний агрессор ухватил своего 45-летнего собутыльника за ухо и принялся отрезать его», — рассказал источник. По данным URA.RU, предотвратить конфликт смогла подруга нападавшего. Она же вызвала участкового. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU сообщили, что прибывшие сотрудники полиции задержали мужчину и доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства. Задержанный имеет судимость за причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время на него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Челябинец во время застолья пытался отрезать ухо собутыльнику. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, инцидент стал результатом словесного конфликта. «Между двумя выпивающими мужчинами произошел словесный конфликт, в завершение которого один из них схватился за нож. 62-летний агрессор ухватил своего 45-летнего собутыльника за ухо и принялся отрезать его», — рассказал источник. По данным URA.RU, предотвратить конфликт смогла подруга нападавшего. Она же вызвала участкового. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU сообщили, что прибывшие сотрудники полиции задержали мужчину и доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства. Задержанный имеет судимость за причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время на него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).