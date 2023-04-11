Челябинец пытался отрезать ухо собутыльнику

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Тактико-специальное учение "Рельеф-2017". Троицкий район Челябинской области, убийство, оружие, штык-нож, нож
Мужчина схватился за нож в ходе словесного конфликта Фото:

Челябинец во время застолья пытался отрезать ухо собутыльнику. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, инцидент стал результатом словесного конфликта.

«Между двумя выпивающими мужчинами произошел словесный конфликт, в завершение которого один из них схватился за нож. 62-летний агрессор ухватил своего 45-летнего собутыльника за ухо и принялся отрезать его», — рассказал источник.

По данным URA.RU, предотвратить конфликт смогла подруга нападавшего. Она же вызвала участкового.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU сообщили, что прибывшие сотрудники полиции задержали мужчину и доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства. Задержанный имеет судимость за причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время на него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

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Челябинец во время застолья пытался отрезать ухо собутыльнику. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, инцидент стал результатом словесного конфликта. «Между двумя выпивающими мужчинами произошел словесный конфликт, в завершение которого один из них схватился за нож. 62-летний агрессор ухватил своего 45-летнего собутыльника за ухо и принялся отрезать его», — рассказал источник. По данным URA.RU, предотвратить конфликт смогла подруга нападавшего. Она же вызвала участкового. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU сообщили, что прибывшие сотрудники полиции задержали мужчину и доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства. Задержанный имеет судимость за причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время на него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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