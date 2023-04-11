Челябинский губернатор получил новый пост в Госсовете РФ

Алексей Текслер займется в Госсовете вопросами экологии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вошел в состав комиссии Госсовета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы». Это следует из официального уведомления комиссии.

«Внести следующие изменения в состав комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению „Экология и природные ресурсы“ (далее — комиссия), утвержденный приложением 2 к решению комиссии от 2 февраля 2021 года. Включить следующих лиц: Текслер Алексей Леонидович, губернатор Челябинской области», — говорится в документе (есть в распоряжении URA.RU).

Комиссия занимается вопросами изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, в том числе в сфере лесного и охотничьего хозяйства. Кроме того, в ее компетенцию входят экологический мониторинг и охрана окружающей среды, включая обращение с отходами производства; ликвидация свалок и объектов накопленного вреда, охрана атмосферного воздуха; сохранение водных биоресурсов и особо охраняемых природных территорий.

Также Текслер остается главой комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы». Этот пост он получил в марте 2020 года.