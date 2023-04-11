В зоне СВО погиб водитель-санитар из Пермского края

11 апреля 2023 в 22:48 Размер текста - 17 +

О дате прощания с пермским бойцом будет объявлено дополнительно Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе проведения спецоперации на Украине погиб житель Горнозаводска Пермского края Артур Паньков. Боец служил водителем-санитаром, сообщил глава округа Вадим Лумпов. «Наш земляк, человек, которого знает, наверное, каждая семья Горнозаводска, Артур Паньков погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Артур Анатольевич был мобилизован 27 сентября прошлого года и проходил службу водителем-санитаром в медицинской роте», — пишет Вадим Лумпов в своем telegram-канале. У военнослужащего дома остались мама, жена и трое детей. О дате прощания глава округа обещает объявить дополнительно. Российские военнослужащие принимают участие в спецоперации с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимир Путин, ее главная задача — защите мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевского режима и украинских нацбатальонов.

В ходе проведения спецоперации на Украине погиб житель Горнозаводска Пермского края Артур Паньков. Боец служил водителем-санитаром, сообщил глава округа Вадим Лумпов. «Наш земляк, человек, которого знает, наверное, каждая семья Горнозаводска, Артур Паньков погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Артур Анатольевич был мобилизован 27 сентября прошлого года и проходил службу водителем-санитаром в медицинской роте», — пишет Вадим Лумпов в своем telegram-канале. У военнослужащего дома остались мама, жена и трое детей. О дате прощания глава округа обещает объявить дополнительно. Российские военнослужащие принимают участие в спецоперации с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимир Путин, ее главная задача — защите мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевского режима и украинских нацбатальонов.