Global Times: призыв Макрона к стратегической автономии Европы не понравился США

12 апреля 2023 в 03:01 Размер текста - 17 +

Макрон считает, что Европа должна меньше зависеть от США, пишет Global Times Фото: Официальный сайт Президента РФ США негативно отнеслись к словам президента Франции Эммануэля Макрона о стратегической автономии Европы. Об этом сообщила китайская пресса. Французский лидер считает, что Европа должна как можно меньше зависеть от Вашингтона и не вмешиваться в конфликт между Китаем и США из-за Тайваня. «Макрон призвал страны континента активнее добиваться стратегической автономии, чтобы в условиях глобального кризиса не превратиться в „вассалов“ крупной державы. Макрон также подчеркнул, что Европа не хочет следовать конфронтационной блоковой логике. Громче всех Макрона критикуют США», — передает информацию Global Times. Издание отмечает, что власти США желают управлять европейскими странами, и поэтому желание французского президента подтолкнуть Европу к стратегической автономии Штаты считают «предательством». Global Times сообщает, что американский сенатор Марко Рубио потребовал от Франции и Европы незамедлительного ответа. Ранее президент Франции заявлял, что Европа не должна подстраиваться под «американский ритм» и принимать участие в конфликте между США и Китаем из-за Тайваня, пишет RT. По мнению Макрона, европейцам важно задуматься об интересах своих стран. При этом ряд дипломатов и законодателей в США и Европе раскритиковали Макрона за слова о том, что Европе следует держаться как можно дальше от конфликтов Вашингтона и Пекина, пишет MK . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США негативно отнеслись к словам президента Франции Эммануэля Макрона о стратегической автономии Европы. Об этом сообщила китайская пресса. Французский лидер считает, что Европа должна как можно меньше зависеть от Вашингтона и не вмешиваться в конфликт между Китаем и США из-за Тайваня. «Макрон призвал страны континента активнее добиваться стратегической автономии, чтобы в условиях глобального кризиса не превратиться в „вассалов“ крупной державы. Макрон также подчеркнул, что Европа не хочет следовать конфронтационной блоковой логике. Громче всех Макрона критикуют США», — передает информацию Global Times. Издание отмечает, что власти США желают управлять европейскими странами, и поэтому желание французского президента подтолкнуть Европу к стратегической автономии Штаты считают «предательством». Global Times сообщает, что американский сенатор Марко Рубио потребовал от Франции и Европы незамедлительного ответа. Ранее президент Франции заявлял, что Европа не должна подстраиваться под «американский ритм» и принимать участие в конфликте между США и Китаем из-за Тайваня, пишет RT. По мнению Макрона, европейцам важно задуматься об интересах своих стран. При этом ряд дипломатов и законодателей в США и Европе раскритиковали Макрона за слова о том, что Европе следует держаться как можно дальше от конфликтов Вашингтона и Пекина, пишет MK.