«Известия»: Росавиация предоставит новую льготу для участников СВО

12 апреля 2023 в 03:17 Размер текста - 17 +

Авиакомпании утвердят списки маршрутов, на которых забронируют места для военных Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские авиакомпании будут резервировать по пять-шесть мест на рейсах для участников СВО. Речь идет о перелетах на отдых в летний период. Об этом сообщила Росавиация в телеграмме главам перевозчиков. «Просим предоставить в Росавиацию информацию о номерах рейсов и маршрутах, на которых ваши авиакомпании смогут предоставить брони мест в период летнего сезона 2023 года. Просим перевозчиков организовать работу с военными в приоритетном порядке. Особое внимание необходимо уделить тем гражданам, кто следует на лечение или после него, а также имеющим ограничения жизнедеятельности», — передают содержание телеграммы «Известия». По информации издания, теперь авиакомпании должны утвердить списки маршрутов, на которых могут предоставить места для военных. В Минобороны, по словам «Известий», уточнили, что изменения связаны со сложностям планирования отпусков бойцов. Уже появились случаи, когда военные не могли отправиться в отпуск из-за отсутствия билетов. С начала спецоперации в России действуют льготы для бойцов СВО. В марте 2023 года глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак заявил, что родственники погибших военных не будут платить ипотеку и кредиты. В январе президент России Владимир Путин поручил упростить режим получения льгот и компенсаций участникам СВО, сообщает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские авиакомпании будут резервировать по пять-шесть мест на рейсах для участников СВО. Речь идет о перелетах на отдых в летний период. Об этом сообщила Росавиация в телеграмме главам перевозчиков. «Просим предоставить в Росавиацию информацию о номерах рейсов и маршрутах, на которых ваши авиакомпании смогут предоставить брони мест в период летнего сезона 2023 года. Просим перевозчиков организовать работу с военными в приоритетном порядке. Особое внимание необходимо уделить тем гражданам, кто следует на лечение или после него, а также имеющим ограничения жизнедеятельности», — передают содержание телеграммы «Известия». По информации издания, теперь авиакомпании должны утвердить списки маршрутов, на которых могут предоставить места для военных. В Минобороны, по словам «Известий», уточнили, что изменения связаны со сложностям планирования отпусков бойцов. Уже появились случаи, когда военные не могли отправиться в отпуск из-за отсутствия билетов. С начала спецоперации в России действуют льготы для бойцов СВО. В марте 2023 года глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак заявил, что родственники погибших военных не будут платить ипотеку и кредиты. В январе президент России Владимир Путин поручил упростить режим получения льгот и компенсаций участникам СВО, сообщает RT.