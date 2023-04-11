Челябинцев зовут на военную службу по контракту в гвардейский зенитный полк

Полк располагается во Владивостоке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей Челябинской области приглашают на военную службу по контракту в 1533 Краснознаменный гвардейский зенитный ракетный полк. Согласно объявлению, опубликованному на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, местоположением полка является Владивосток.

«Служба по контракту в 1533 Краснознаменном гвардейском зенитном ракетном полку. Населенный пункт: Владивосток. Отношение на контракт высылаем на почту после беседы, либо на руки. Денежное довольствие от 35 тысяч рублей в зависимости от выслуги и звания», — говорится в объявлении.

Контрактники получают служебное жилье во Владивостоке, также возможно проживание внутри казармы или денежная компенсация за поднаем квартиры от 17 до 32 тысяч рублей в зависимости от численности семьи.

К кандидатам при зачислении в состав полка предъявляются несколько требований. Одним из основных является наличие гражданства РФ. Кандидаты должны быть не моложе 18 и не старше 50 лет, иметь хорошее здоровье и необходимый уровень образования. Женских должностей в полку нет. Кандидаты, ранее нарушившие условия контракта, не рассматриваются.

Каждый новый контрактник получает ряд льгот. Помимо заработной платы, можно получить надбавку за водительскую категорию «C». Военнослужащие получают право на отпуск, в который смогут отправиться бесплатно с одним из членов семьи. Также им предоставляется право досрочного выхода не пенсию, трехразовое питание, ежегодная материальная помощь.

Ранее челябинцев звали служить по контракту под Хабаровск. Там перед военнослужащими стоят задачи по охране и обслуживанию средств связи.