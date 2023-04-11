11 апреля 2023

В центре Челябинска продается магазин за 59 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Челябинска, торговый центр, город челябинск, вид сверху
Торговое помещение площадью 813 квадратных метров продается за 89 млн рублей Фото:

В Центральном районе Челябинска на проспекте Ленина, дом 28, продается торговое помещение за 59 млн рублей. Площадь можно использовать под магазин или офис. Информация об этом размещена на популярном районе объявлений Avito.

«Продается помещение площадью 813 квадратных метров за 59 млн рублей. Оно расположено на первой линии по проспекту Ленина, дом 28. Помещение подойдет для размещения магазина или офиса», — указано в объявлении на сайте Avito.

В помещении высокие потолки, свободная планировка. На фасаде витринные окна. Оно соседствует с банком, магазином и кафе. Рядом есть автобусная остановка.

Помещение расположено в Центральном районе на проспекте Ленина
Помещение расположено в Центральном районе на проспекте Ленина
Фото:
Большая часть помещения площадью 813 квадратных метров со свободной планировкой
Большая часть помещения площадью 813 квадратных метров со свободной планировкой
Фото:
Помещение можно использовать под магазин или офис
Помещение можно использовать под магазин или офис
Фото:

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В Центральном районе Челябинска на проспекте Ленина, дом 28, продается торговое помещение за 59 млн рублей. Площадь можно использовать под магазин или офис. Информация об этом размещена на популярном районе объявлений Avito. «Продается помещение площадью 813 квадратных метров за 59 млн рублей. Оно расположено на первой линии по проспекту Ленина, дом 28. Помещение подойдет для размещения магазина или офиса», — указано в объявлении на сайте Avito. В помещении высокие потолки, свободная планировка. На фасаде витринные окна. Оно соседствует с банком, магазином и кафе. Рядом есть автобусная остановка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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