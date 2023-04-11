В центре Челябинска продается магазин за 59 млн рублей. Фото

12 апреля 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Торговое помещение площадью 813 квадратных метров продается за 89 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Центральном районе Челябинска на проспекте Ленина, дом 28, продается торговое помещение за 59 млн рублей. Площадь можно использовать под магазин или офис. Информация об этом размещена на популярном районе объявлений Avito. «Продается помещение площадью 813 квадратных метров за 59 млн рублей. Оно расположено на первой линии по проспекту Ленина, дом 28. Помещение подойдет для размещения магазина или офиса», — указано в объявлении на сайте Avito. В помещении высокие потолки, свободная планировка. На фасаде витринные окна. Оно соседствует с банком, магазином и кафе. Рядом есть автобусная остановка. Помещение расположено в Центральном районе на проспекте Ленина Фото: сайт «Авито» Большая часть помещения площадью 813 квадратных метров со свободной планировкой Фото: сайт «Авито» Помещение можно использовать под магазин или офис Фото: сайт «Авито»

В Центральном районе Челябинска на проспекте Ленина, дом 28, продается торговое помещение за 59 млн рублей. Площадь можно использовать под магазин или офис. Информация об этом размещена на популярном районе объявлений Avito. «Продается помещение площадью 813 квадратных метров за 59 млн рублей. Оно расположено на первой линии по проспекту Ленина, дом 28. Помещение подойдет для размещения магазина или офиса», — указано в объявлении на сайте Avito. В помещении высокие потолки, свободная планировка. На фасаде витринные окна. Оно соседствует с банком, магазином и кафе. Рядом есть автобусная остановка.