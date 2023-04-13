BBC: утечка данных показала, что США шпионили за генсеком ООН

BBC: США следили за Антониу Гутерришем из-за его желания помогать России

13 апреля 2023 в 10:24 Размер текста - 17 +

Антониу Гутерриш был готов помогать России, сообщает BBC Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Утечка секретных документов Пентагона По результатам проверки «слитых» данных Пентагона стало известно, что США следили за генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает BBC. Причиной слежки указывается желание генсека идти навстречу интересам России. «Файлы предполагают, что Вашингтон внимательно следит за Антониу Гутерришем», — говорится в материале телеканала. Там же указали, что правительство США считает, что Гутерриш готов идти навстречу интересам России. Сами документы содержат откровенные наблюдения генсека за конфликтом на Украине. Один из файлов посвящен зерновой сделке. В нем говорится, что Гутерриш подчеркнул свои усилия по улучшению экспортных возможностей России, даже если это касается российских юридических или физических лиц, находящихся под санкциями. Секретные документы Пентагоны были слиты в соцсети в начале апреля. В них находилась информации о состоянии ВСУ, планах США по атакам на Россию и другие конфиденциальные данные. Предположительно, утечка произошла по вине человека, ранее работавшего на одной из «военных баз» США, передает RT. Бывший президент США Дональд Трамп допустил причастность действующего президента Джо Байдена к происшествию, пишет «Национальная служба новостей».

По результатам проверки «слитых» данных Пентагона стало известно, что США следили за генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает BBC. Причиной слежки указывается желание генсека идти навстречу интересам России. «Файлы предполагают, что Вашингтон внимательно следит за Антониу Гутерришем», — говорится в материале телеканала. Там же указали, что правительство США считает, что Гутерриш готов идти навстречу интересам России. Сами документы содержат откровенные наблюдения генсека за конфликтом на Украине. Один из файлов посвящен зерновой сделке. В нем говорится, что Гутерриш подчеркнул свои усилия по улучшению экспортных возможностей России, даже если это касается российских юридических или физических лиц, находящихся под санкциями. Секретные документы Пентагоны были слиты в соцсети в начале апреля. В них находилась информации о состоянии ВСУ, планах США по атакам на Россию и другие конфиденциальные данные. Предположительно, утечка произошла по вине человека, ранее работавшего на одной из «военных баз» США, передает RT. Бывший президент США Дональд Трамп допустил причастность действующего президента Джо Байдена к происшествию, пишет «Национальная служба новостей».