Asia Times: США совершенствует ядерный арсенал из-за партнерства России и Китая

13 апреля 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

США модернизируют свое ядерное оружие из-за тесной связи России и Китая, сообщают СМИ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Решение США о совершенствовании своего ядерного арсенала было принято по причине тесных отношений между Россией и Китаем. Об этом написали в Asia Times. «Это заявление (об установке новой боеголовки на следующее поколение наземной части ядерной триады США — прим. URA.RU) было сделано на фоне усиления напряженности в отношениях с Китаем и Россией», — говорится в материале издания. Там же указали, что многие страны Запада считают союз России и Китая началом новой холодной войны, так как державы являются ведущими в отрасли ядерного оружия. Ранее лидеры России и Китая подписали заявления о партнерстве и развитии сотрудничества, пишет РАПСИ. Уточняется, что сотрудничество будет вестись в развитии ключевых направлений российско-китайского экономического партнерства до 2030 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Китай не изменит никаких позиций под влиянием Запада, передает телеканал 360.

Решение США о совершенствовании своего ядерного арсенала было принято по причине тесных отношений между Россией и Китаем. Об этом написали в Asia Times. «Это заявление (об установке новой боеголовки на следующее поколение наземной части ядерной триады США — прим. URA.RU) было сделано на фоне усиления напряженности в отношениях с Китаем и Россией», — говорится в материале издания. Там же указали, что многие страны Запада считают союз России и Китая началом новой холодной войны, так как державы являются ведущими в отрасли ядерного оружия. Ранее лидеры России и Китая подписали заявления о партнерстве и развитии сотрудничества, пишет РАПСИ. Уточняется, что сотрудничество будет вестись в развитии ключевых направлений российско-китайского экономического партнерства до 2030 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Китай не изменит никаких позиций под влиянием Запада, передает телеканал 360.