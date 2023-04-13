Asia Times: США совершенствует ядерный арсенал из-за партнерства России и Китая

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США модернизируют свое ядерное оружие из-за тесной связи России и Китая, сообщают СМИ Фото:

Решение США о совершенствовании своего ядерного арсенала было принято по причине тесных отношений между Россией и Китаем. Об этом написали в Asia Times.

«Это заявление (об установке новой боеголовки на следующее поколение наземной части ядерной триады США — прим. URA.RU) было сделано на фоне усиления напряженности в отношениях с Китаем и Россией», — говорится в материале издания. Там же указали, что многие страны Запада считают союз России и Китая началом новой холодной войны, так как державы являются ведущими в отрасли ядерного оружия.

Ранее лидеры России и Китая подписали заявления о партнерстве и развитии сотрудничества, пишет РАПСИ. Уточняется, что сотрудничество будет вестись в развитии ключевых направлений российско-китайского экономического партнерства до 2030 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Китай не изменит никаких позиций под влиянием Запада, передает телеканал 360.

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Решение США о совершенствовании своего ядерного арсенала было принято по причине тесных отношений между Россией и Китаем. Об этом написали в Asia Times. «Это заявление (об установке новой боеголовки на следующее поколение наземной части ядерной триады США — прим. URA.RU) было сделано на фоне усиления напряженности в отношениях с Китаем и Россией», — говорится в материале издания. Там же указали, что многие страны Запада считают союз России и Китая началом новой холодной войны, так как державы являются ведущими в отрасли ядерного оружия. Ранее лидеры России и Китая подписали заявления о партнерстве и развитии сотрудничества, пишет РАПСИ. Уточняется, что сотрудничество будет вестись в развитии ключевых направлений российско-китайского экономического партнерства до 2030 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Китай не изменит никаких позиций под влиянием Запада, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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